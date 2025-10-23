Dos altas, dos dudas y dos bajas en el Granada para el partido contra el Cádiz CF

El entrenador del Granada, José Rojo 'Pacheta', podrá contar con los centrocampistas Manu Trigueros y el camerunés Martín Hongla para el partido del próximo sábado en el Nuevo Los Cármenes contra el Cádiz CF (décimo capítulo de LaLiga Hypermotion) tras faltar al anterior choque contra el Andorra.

Tanto Hongla como Trigueros se han reincorporado esta semana a la dinámica de grupo con total normalidad tras no estar disponibles en la pasada jornada liguera.

Hongla llegó con molestias de su convocatoria internacional con Camerún y no viajó a Andorra, mientras que Trigueros fue baja para ese encuentro tras someterse a una intervención bucal.

Los dos ya podrán estar disponibles para el partido del sábado ante el Cádiz CF, aunque a priori partirán desde el banquillo porque su aportación en el último mes de competición está siendo residual.

Han comenzado la semana sin entrenar con el grupo el meta Ander Astralaga y el central Loic Williams, aunque ambos arrastran molestias leves y estarán disponibles, en principio, para el choque contra los gaditanos.

Será baja segura para el derbi andaluz el delantero marroquí Mohamed Bouldini, que se recupera de un fuerte esguince de tobillo. Tampoco parece que pueda llegar el atacante José Arnaiz.

El ex jugador de Osasuna y Leganés se halla en la fase final de la recuperación de una lesión muscular que le he ha hecho perderse los dos últimos partidos del campeonato y sus sensaciones durante la semana marcarán si puede entrar o no en la próxima convocatoria.