El Cádiz CF es multado tras el partido contra el Burgos

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol adoptó acuerdos relacionados con la décima jornada de LaLiga Hypermotion desarrollada durante cuatro días entre el viernes 17 y el lunes 20 de octubre. Una de las medidas afecta al Cádiz CF aunque no a la plantilla.

Por un lado, el órgano federativo decidió sancionar a dos jugadores del Castellón que fueron expulsados en el encuentro ante el Albacete en el SkyFi Castalia, resuelto con triunfo (0-1) de la escuadra castelleno-manchega. El centrocampista Ronaldo fue castigado con un encuentro suspensión tras ver la cartulina roja por doble amonestación, y el defensa central Alberto recibió una sanción de dos envites por "producirse de manera violenta al margen del juego". El delantero del Albacete Higinio fue sancionado con dos partidos "por producirse de manera violenta al margen del juego".

Por otro lado, dos futbolistas del Real Zaragoza sufrieron las consecuencias de sus expulsiones en el partido contra la Cultural Leonesa resuelto con una abultada derrota (0-5) del cuadro aragonés. El medio Paul fue sancionado con cuatro partidos "por conductas contrarias al buen orden deportivo", mientras que al lateral diestro Juan Sebastián le cayó un encuentro poe roja directa.

Por otra parte, el Cádiz CF aparece en el apartado de clubes con motivo del duelo ante el Burgos en el que sufrió la primera derrota en casa (1-3) de la temporada 2025-26 que le condujo a la pérdida del liderato. El Comité de Discplina de la RFEF le impuso a la entidad cadista una multa "por alteración del orden del encuentro de carácter leve" en aplicación del artículo 117 del Código Disciplinario. Según la que recoge ese artículo, la cuantía máxima que debe pagar el Cádiz CF es de 602 euros

El artículo 117 recoge lo siguiente sobre la alteración del orden del encuentro de carácter leve: "Cuando con ocasión de un partido se produzcan hechos de los definidos en el artículo 15 del presente ordenamiento y se califiquen por el órgano disciplinario como leves, el club responsable será sancionado con multa de hasta 602 euros".