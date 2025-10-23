El Cádiz CF prepara sin García Pascual el partido ante el Granada

El calendario depara al Cádiz CF una apretada semana de trabajo justo cuando se avecinan tres visitas consecutivas sin apenas respiro entre finales del mes de octubre y primeros de noviembre. Después de jugar contra el Burgos el pasado lunes 20, el conjunto amarillo pone el foco en el siguiente choque liguero frente al Granada que tiene como escenario el estadio Nuevo Los Cármenes y que prepara con apenas dos entrenamientos.

Tras un día de descanso el miércoles, la plantilla puso manos a la obra el jueves para desarrollar la primera sesión de cara al duelo andaluz que se dirime el sábado 25 en la ciudad de la Alhambra (desde las 18:30 horas). Gaizka Garitano, su cuerpo técnico y los futbolistas, algunos del filial, trabajaron en el campo principal de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) y el viernes volverán a hacerlo antes de emprende viaje a Granada.

El principal quebradero de cabeza lo tiene Garitano en la delantera. En las imágenes del entrenamiento difundidas por el club no apareción Álvaro García Pascual. El ariete, titular en todos los partidos desde el comienzo de la temporada 2025-26, sólo pudo participar en la primera parte del reciente encuentro ante el cuadro burgalés, resuelto con la primera derrota en casa del curso (1-3). Se probó con un aparatoso vendaje en un muslo antes de la segunda mitad pero se dio cuenta de que no estaba a tope y se retiró al vestuario para dejar su sitio a Dawda Camara.

Hay poco tiempo entre el último compromiso (lunes ) y el siguiente (sábado) y tras no estar con el grupo el jueves, todo apunta a que García Pascual no llega a la cita encuadra dentro de la undécima jornada. Una lesión muscular le impide estar disponible salvo que el viernes pueda ejercitarse con normalidad. La prudencia para evitar males mayores invita a pensar en un fin de semana de reposo del benalmadense una vez que su cuerpo ha notado el esfuerzo que emplea en cada acción.

No estuvo con el grupo García Pascual el jueves pero sí Roger Martí a pesar de la brecha que se hizo en la frente durante el encuentro ante el Burgos. El valenciano se protegió con un vendaje en la zona dañada que le permitió emplearse como uno más.

El delantero se perderá también el próximo envite contra el UCAM Murcia de la primera eliminatoria de la Copa del Rey programado para el martes 28 en la vieja Condomina para centrarse al cien por cien en la recuperación de su dolencia.