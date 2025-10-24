El entrenador del Cádiz CF habla de pequeños detalles y robos

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, es consciente de la dificultad del partido contra el Granada (undécima jornada de Liga) que se disputa en el Nuevo Los Cármenes el sábado 25 de octubre, pero defiende la labor que están desarrollando sus jugadores pese a la reciente derrota (1-3) ante el Burgos en el que fue primer varapalo en casa de la temporada 2025-26. Así lo hizo en la rueda de prensa previa al duelo andaluz.

Garitano explicó que "estamos defendiendo bien pero el otro día encajamos tres goles y al final cuando encajas tres goles no puedes ganar ni optar a ganar prácticamente nunca".

La Segunda División, compuesta por 42 jornadas, "es una maratón tan larga que hay que intentar estar siempre en el partido y competirlo", indicó al técnico antes de señalar que su equipo presentó batalla pese a la derrota. "Lo hicimos el otro día, no vi diferencias respecto a otros días".

El preparador cadista considera que su equipo está evolucionando. "Hemos jugado mejor en los últimos tres partidos que en los anteriores en cuanto a llegar más, atacar más, mover más la pelota... Eso está bien pero también hay que seguir haciendo lo que hacíamos antes, que también lo estamos haciendo".

El inquilino del banquillo tiene las ideas muy claras: "Al fnal esto es más que de aciertos es un juego de errores y el otro día al final del primer tiempo nos dorminos diez minutos, y cuando te duermes en esta categoría te hacen dos goles y después ya te cuesta". Así lo resumió: "El resultado pudo ser otro, pero nos desconectamos unos minutos y si eso pasa, lo pagas caro. Debe servir de aprendizaje". Subrayó que "los partidos se deciden en los pequeños detalles".

El entrenador tuvo palabras para el próximo adversario, el Granada, al que ve muy entonado en las últimas fechas: "Ha encontrado un once estable y en la manera de jugar. Ha acertado con eso. Al principio le costó pero ahora es uno de los equipos que mejor está", recalcó Garitano para avisar de la dificultad del encuentro. "Cuando roba, tienen gente rápida arriba, expuso sobre el cuadro rojiblanco.

En su opinión, la mayoría de los equipos, incluido el Cádiz CF, "hacemos más goles por robos que por construcción".

El calendario se aprieta en este tramo de la temporada y Garitano afirmó que "estamos repartiendo minutos y creo que nos viene bien porque tenemos mucha gente disponible ahora mismo". Recalcó el técnico del conjunto amarillo para finalizar, que "casi todos los jugadores están en dinámica", algo que "no es un problema, sino una oportunidad de que todo el mundo pueda jugar".