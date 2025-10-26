Rotaciones masivas del Cádiz CF en la Copa del Rey

El Cádiz CF se adentra en una dura etapa en la que el calendario se comprime y no concede el más mínimo respiro. A los exigentes quehaceres en LaLiga se une ahora el comienzo de la Copa del Rey que pilla al conjunto amarillo justo en medio de dos viajes. Son por tanto, tres desplazamientos en apenas una semana que obligan al cuerpo técnico a extremar las precauciones para evitar un excesivo desgaste de la plantilla.

Se mezclan los viajes y los partidos a domicilio en unos días de vértigo. Tras regresar de Granada, el Cádiz CF no tiene tiempo para el descanso y el domingo se entrenó por la mañana en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) con la vista puesta en el choque copero contra el UCAM Murcia programado para el martes 28 de octubre en el estadio BeSoccer La Condomina.

Después del encuentro en Murcia, el cuadro gaditano seguirá sin tener respiro porque deberá preparar la visita al Andorra de la 12ª jornada de Liga programada para el domingo 2 de noviembre. Tantos envites con tanta travesía de un lado a otro aboca al entrenador, Gaizka Garitano, a tirar de fondo de armario para repartir minutos.

Todo apunta a que para el duelo del torneo del KO llega la hora de los menos habituales que quizás dispongan de los minutos en competición que no están teniendo los fines de semana. No es descartable que el técnico recurra al filial para completar la convocatoria.

Futbolistas que fueron suplentes el pasado sábado en el Nuevo Los Cármenes tienen opciones de ser titulares en el encuentro ante el UCAM, un rival que milita en Segunda Federación. Todo apunta a que llega el turno de David Gil, Pelayo Fernández, Raúl Pereira, Jorge Moreno, Joaquín González, Moussa Diakité, Efe Aghama, Brian Ocampo, Yussi Diarra, Roger Martí... La duda es Alfred Caicedo, que no pudo viajar a Granda por lesión. Fali no está disponible.

Hay un caso especial. Iker Recio no podrá jugar por sanción el partido de Liga contra el Andorra y esa situación abre la posibilidad de que pueda tener cabida en el once del compromiso copero. Los que tienen más papeletas para descansar son Víctor Aznar, Iza Carcelén, Bojan Kovacevic, Mario Climent, Sergio Ortuño, Álex Fernández, Suso, Ontiveros... Es posible que algunos formen parte de la expedición aunque parece poco probable que formen parten del once inicial. Llega la hora de medir los esfuerzos y las rotaciones parecen inevitables.