Copa del Rey: sin televisión en el partido UCAM Murcia - Cádiz CF salvo cambio de última hora

El Cádiz CF abre su participación en la Copa del Rey con el partido contra el UCAM Murcia que se disputa en el BeSoccer La Condomina el martes 28 de octubre a partir de las 19:30 horas (siete y media de la tarde). El conjunto amarillo, perteneciente a Segunda División, visita a un rival de Segunda Federación que quiere aferrarse a su campo para tratar de dar una de esas campanadas que son habituales cada año en el conocido como torneo del KO.

La primera eliminatoria de la competición copero está compuesta por nada menos que 56 partidos. Movistar y RTVE repiten como plataformas que emiten los encuentros por televisión en la temporada 2025-26 repartidos en 55 encuentros a lo largo de todo el torneo por parte de la empresa privada de telecomunicaciones y 15 a través del ente público. Eso significa que muchos de los envites del cruce inicial no será televisados en directo.

En la primera eliminatoria sólo serán retransmitidos en directo los partidos en los que jueguen equipos de Primera División aunque hay televisiones autonómicos ofrecerán algunos envites con conjuntosde su región que no están en la máxima categoría del fútbol español.

El duelo entre el UCAM y el Cádiz CF no está comtemplado por ninguna operadora de televisión. Salvo un giro radical en las próximas horas, el partido no se podrá ver por la pequeña pantalla y las únicas personas que podrán seguirlo son las que asistan a La Condomina. Es la úninca manera de presenciarlo.

En estos tiempos en los que todo se ve por la tele o a través de streaming, el estreno copero del Cádiz CF sufre un apagón y no se podrá ver salvo una solución de última hora que en este momento parece poco probable.

Plaiz, la plataforma televisiva del Cádiz CF, no puede emitir imágenes en directo del partido pero si irá comentándolo para que los aficionados puedan estar al tanto de lo que suceda. El conjunto amarillo busca el pase al segundo cruce y para ello necesita ganar en Murcia porque no hay partido de vuelta en casa. Si accede a la próxima ronda, se jugará el próximo mes de diciembre.