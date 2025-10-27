Copa del Rey: Garitano anuncia cambios en la alineación del Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, compareció el lunes 26 de octubre ante los medios de comunicación en la previa del partido de la Copa del Rey que enfrentará este martes al conjunto amarilo con el UCAM Murcia en el estadio BeSoccer La Condomina. El técnico aseguró que "llegamos con ganas a una competición que nos gusta", aunque no ocultó que la prioridad es la Liga "como la de los demás equipos de la categoría".

Aunque la Liga es lo más importante, Garitano destacó que "queremos seguir adelante" en la Copa, algo que "nos hace mucha ilusión".

Habrá novedades en el once inicial del partido que abre la participación del Cádiz en el torneo copero. El inquilino del banquillo explicó que "hay gente en la plantilla que necesita minutos, hay gente suficiente para dar minutos. Es el momento de la temporada donde tenemos más gente disponible".

Afirmó el míster que "preparamos los partidos para ganar" e insistió en que "habrá cambios porque hay tres viajes en una semana, pero nuestra prioridad es preparar el partido para ganarlo".

El técnico no quiere la más mínima confianza pese a que se trata de un rival que milita en Segunda Federación. Garitano está curtido en mil batallas y es consciente de que "estos partidos se igualan mucho en una eliminatoria a partido único".

Destacó además el entrenador del Cádiz CF que el UCAM Murcia llega en buen momento a la eliminatoria, adentrado en una dinámica positiva. El cuerpo técnico cadista ha estudiado al adversario, al que han seguido desde que se produjo el sorteo. Contó Garitano sobre el rival que "es un equipo que conocemos bien y hemos visto mucho jugar. Los hemos estudiado. Es un equipo que viene de una racha muy buena, es un equipo que propone y juega bien, y tiene con futbolistas de calidad conocidos como Soto o Aquino".