Convocatoria para la Copa del Rey: el Cádiz CF va con casi todo a Murcia

Casi sin tiempo para preparar el partido de la Copa del Rey, el Cádiz CF desarrolló el lunes 26 de octubre el segundo y último entrenamiento antes del encuentro frente al UCAM Murcia que se disputa el martes (siete y media de la tarde) en el estadio BeSoccer La Condomina. La sesión permitió al Gaizka Garitano comprobar el estado de sus futbolistas antes de definir la convocatoria.

El técnico cita a 22 futbolistas para realizar el desplazamiento a territorio murciano. La expedición cadista viaja con casi todo su arsenal. Las bajas son las ya conocidas de jugadores que están lesionados más un futbolista que se queda en tierra por descanso.

No están disponibles para el choque de la primera eliminatoria los lesionados Iza Carcelén, Alfred Caicedo, Fali y Álvaro García Pascual. Además, Garitano da descanso a Suso con la mirada puesta en el duelo liguero del próximo domingo contra el Andorra, de nuevo con el Cádiz CF como visitante.

Dos efectivos del filial forman parte de la lista. Su presencia no es novedosa porque ya han formado parte del acta en partidos de Liga. Se trata del portero Fer Pérez y el lateral derecho Juan Díaz. El defensa diestro tiene hueco debido al hueco que hay que en esa posición. No se puede descartar que pueda tener un sitio en el once inicial.

La convocatoria del conjunto amarillo para afrontar lejos de casa la ronda inicial de la Copa del Rey está formada por los porteros David Gil, Víctor Aznar y Fer Pérez; los defensas Jorge Moreno, Juan Díaz, Bojan Kovacevic, Iker Recio, Pelayo Fernández, Mario Climent y Raúl Pereira; los centrocampistas Moussa Diakité, Álex Fernández, Sergio Ortuño, Yussi Diarra y Joaquín González; los extremos Brian Ocampo, Javier Ontiveros, Efe Aghama, Iuri Tabatadze y José Antonio de la Rosa, y los delanteros Roger Martí y Dawda Camara.