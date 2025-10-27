El entrenador del Cádiz CF confirma el problemón en el lateral derecho

El calendario se comprime para el Cádiz CF mientras surge algún que otro inconveniente en forma de lesión. El entrenador, Gaizka Garitano, ofreció el lunes 27 de octubre la rueda de prensa previa al encuentro ante el UCAM Murcia de la Copa del Rey en la que contó el estado físico de Iza Carcelén.

El futbolista portuense tuvo que retirarse durante la segunda parte del partido de Liga contra el Granada al sentir molestias en la parte posterior de su muslo derecho. La cosa no pintaba bien. No sólo se perderá el envite copero y el siguiente compromiso del campeonato frente al Andorra. El preparador cadista confirmó que Iza estará de baja varias semanas, por lo que se queda por un tiempo si uno de los fijos en la defensa.

Las lesiones se ceban especialmente con la posición de lateral derecho, porque Alfred Caicedo tampoco parece que esté disponible. La solución de Garitano en el Nuevo Los Cármenes fue ubicar en esa zona a Jorge Moreno, que tiene todas las papeletas para repetir el próximo domingo en Andorra. La duda es quién jugará en ese puesto en el choque de Copa. Garitano debe evaluar si mantiene en Murcia a Jorge Moreno o se inclina por otro jugador para reservar al zaguero para la Liga.