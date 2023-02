Las claves para que el Cádiz CF pueda puntuar en el terreno del Barcelona

El Cádiz CF afronta el domingo 19 de febrero el que quizás sea el partido más complicado de la temporada 2022/23. Comparece en el campo de un Barcelona que, más allá de los escándalos en los que se ve envuelto, está dominando la Liga con tanta autoridad que le hace ser el máximo favorito para alzarse con el título. Es el líder con una amplia ventaja de ocho puntos sobre el segundo, el Real Madrid.

La pregunta es si el Cádiz CF tiene posibilidades de obtener un buen resultado en el Spotify Camp Nou en el choque correspondiente a la 22ª jornada. Todo lo que pase por puntuar es bueno en el terreno de un adversario que se muestra intratable en su feudo, donde acumula ocho victorias y dos empates en la Liga con 22 goles a favor y sólo uno en contra.

Las cifras, el potencial y el juego arrollador del Barcelona convierten la visita del Cádiz CF en una misión casi imposible. Estas son algunas de las claves para que el conjunto amarillo pueda tener opciones de sumar en la ciudad condal:

Creer en la gesta: El cuadro gaditano no pierde en territorio culé desde su esperado regreso a la élite del balompié español. Un empate (1-1) en el curso 2020/21 y el primer triunfo de la historia en el Camp Nou (0-1) en el 2021/22. Esos marcadores son el reflejo de que no hay nada imposible pese a que el Barcelona es un equipo muy poderoso que nada tiene que ver con el de las dos últimas campañas.

Valentía: El Cádiz CF está obligado a jugar con bravura para explorar sus opciones de llevarse el botín. Ni ofreciendo su mejor versión el éxito está asegurado porque el rival es muy superior, pero nada se puede descartar. No acobardarse, jugar con personalidad y aprovechar el momento.

De principio a fin: El equipo de Sergio González se ha hecho fuerte en casa, pero fuera no aguanta el tirón durante los 90 minutos como se vio en Bilbao y Sevilla. Para poder rascar algún punto en Barcelona debe completar una buena actuación desde el pitido inicial hasta el final y asumir que habrá momentos de agobio ante la previsible oleada ofensiva de un rival que aplica una presión alta asfixiante.

Dentro del partido: Una de las claves para que el Cádiz CF pueda rascar algo positivo es llegar a la recta final con el partido no decidido, es decir con una derrota por la mínima en el peor de los casos como sucedió hace un par de años cuando marcó el gol del empate en los últimos instantes.

Sin errores: Los amarillos están abocados a rayar la perfección si quieren volver con uno o tres puntos. Si es posible, dejar la portería a cero. Juntar líneas, cerrar espacios, mirar el área contraria y obligar a los azulgranas a bajar a su parcela. Pero sobre todo no cometer fallos que puedan allanar el camino a un adversario con jugadores de primer nivel que castigan los errores del oponente.

Marcar: El único equipo visitante que marcó un gol en el Camp Nou consiguió llevarse un punto. El Espanyol arañó un empate con un tanto de Joselu que se tradujo en el 1-1. Si el Cádiz CF perfora la portería de Ter Stegen, quién sabe si tiene opciones de dar la sorpresa.

Motivación: No cabe mayor estímulo que visitar al líder y medirse a futbolistas de enorme calidad en un partido que acapara mucha atención al ser el Barcelona uno de los grandes. Es una oportunidad de reivindicarse para los jugadores del Cádiz CF.

Mejor momento: Los gaditanos se presentan en la capital catalana fuera de la zona de descenso por primera vez esta temporada después de haber ganado dos de los últimos tres encuentros. Encara la cita con la autoestima por las nubes, conscientes de la dificultad pero sin renunciar a nada.

No puede ganar siempre: El Barcelona no hace otra cosa de coleccionar victorias en la Liga desde el comienzo de 2023 con un balance de seis triunfos en otros tantos encuentros. Se supone que cada día está más cerca el día de no gane un partido y por qué no pensar que puede ser el domingo.

Exceso de partidos y bajas: El conjunto de Xavi Hernández jugará tres días después de medirse al Manchester United en la Liga Europa y cuatro días antes de volverse a ver las caras con el cuadro inglés. El calendario aprieta más que nunca a un equipo que además sufre varias bajas por lesión, la última la de Pedri.

Caso Enríquez Negreira: El escándalo en el que se ve metido el Barcelona no debe afectar a sus jugadores. Una cosa es lo que sucede en los despachos y otra sobre el césped. Es un partido de once contra once más allá de que el club azulgrana pagase altas cantidades de dinero al ex colegiado durante su etapa como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.