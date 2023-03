Clasificación: el Cádiz CF sube dos puestos a la espera del desarrollo de la jornada 24

El Cádiz CF se llevó un valioso empate de su visita a la Real Sociedad el viernes 3 de marzo en el partido inaugural de la 24ª jornada de Liga. El 0-0 vale su peso en oro dada la entidad del rival, tercer clasificado.

El conjunto amarillo consigue sumar dos semanas consecutivas. Después de vencer (1-0) al Rayo Vallecano, obtuvo una meritoria equis en el Reala Arena que en primera instancia depara consecuencias positivas en la tabla.

El Cádiz CF llega a los 26 puntos y se acuesta en la 14ª posición a la espera de lo que hagan sus rivales directos a lo largo del fin de semana. Si no hay sorpresas, seguirá fuera de la zona de descenso al final del 24º episodio liguero.

Muy mala suerte tiene que tener el equipo de Sergio González para caer a la 18ª plaza. El Getafe, 19º, no le puede cazar al tener 22 antes de recibir al Girona el sábado. El Valencia ocupa el 18º puesto pero lo normal es que no sume los tres puntos en su visita al Camp Nou, donde el Barcelona no pierde en el campeonato.

Pero hay más. El Sevilla y el Almería están ahora debajo del Cádiz CF, ambos con 25 puntos. El cuadro hispalense visita al Atlético de Madrid y el conjunto mediterráneo recibe al Villarreal. Los dos partidos se juegan el sábado.

El Valladolid, 17º con 24, recibe al Espanyol el domingo. Si no gana, seguirá por detrás de los gaditanos.