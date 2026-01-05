Las cifras que reflejan la indiscutible mejoría del Cádiz CF

El Cádiz CF tuvo que sudar de lo lindo para obtener un resultado positivo en su visita al Deportivo de La Coruña la noche del pasado domingo 4 de enero en su primer compromiso del recién estrenado año 2026. Se vio dos veces por debajo en el marcador con la mala suerte de recibir un par de goles de rebote, pero supo rehacerse y consiguió un valioso empate (2-2) en el campo un rival directo en la compleja contienda por el ascenso.

Ni los accidentes pudieron con un conjunto amarillo que confirmó en Abanca-Riazor su buena dinámica con la que dejó atrás aquella secuencia negativa de seis capítulos consecutivos sin ganar en la que sólo sumó tres puntos de 18. Tras aquel inoportuno frenazo, toma impulso y emite señales que difuminan la preocupación y reaviva las llamas de la ilusión. Encuentra el camino de la regularidad necesaria para poder aspirar a los objetivos más ambiciosos.

La reacción es un hecho reflejado en la objetividad de los números. El Cádiz CF empezó a mejorar cuando el entrenador exploró fórmulas y decidió apostar por un 4-4-2 con un fútbol directo. Más allá del debate estético, la realidad es que el equipo de Gaizka Garitano recupera el pulso y además con sensaciones mejoradas con el paso de las semanas.

En Galicia, el Cádiz CF fue capaz de recuperarse del doble mazazo fruto del infortunio, no abusó de los pases largos y se empleó con una efectiva mezcla de criterio y practicidad. Movió la pelota de un lado a otro, sacó rédito de la estrategia (la acción del tanto del 1-1 salió a la perfección) y se agarró al partido hasta el final. Juegó bien en líneas generales. El equipo funcionó en el plano colectivo y también el individual, con una mayoría de fubolistas a un nivel acorde con la exigencia de la cita.

Las cifras muestran la cotización al alza de los amarillos. Desde su cambio de tendencia, pasan a ser una de las mejores escuadras de LaLiga Hypermotion. El Cádiz CF es el cuarto mejor equipo de las últimas cinco jornadas del campeonato (en zona de fase ascenso) de con 10 puntos de 15 gracias a un recorrido de tres victorias (sobre el Córdoba el Real Zaragoza y el Castellón), el empate en La Coruña y la derrota en casa ante el Racing de Santander que sufrió en el tiempo de prolongación. Lleva diez goles a favor y cinco en contra.

El Castellón es precisamente es el líder de la Liga en los cinco episodios más recientes con 12 puntos. Los únicos tres que ha perdido han sido ante el cuadro gaditano. El Málaga es el segundo mejor con 11, los mismos que el sorprendente Ceuta. Le sigue el Cádiz CF con 10 y el Sporting (su próximo rival al cierre de la primera vuelta) con los mismos puntos en la quinta posición. Completa la zona noble el Racing con 9 puntos en la sexta.

El Cádiz CF se estabiliza en una buena racha que ahora pretende prolongar todo lo que pueda. Son los tres encuentros seguidos sin ganar y tres triunfos en los últimos cinco envites.