Chris Ramos sufre un amargo trago que nunca vivió en el Cádiz CF

Chris Ramos (28 años) se marchó del Cádiz CF a mediados del pasado mes de agosto con destino al Botafogo en la que supone su primera aventura profesional lejos del fútbol español. Después de dos temporadas y media en el conjunto amarillo, el delantero salió cedido al cuadro brasileño aunque todo apunta a que sin billete de vuelta a tenor de su emotivo y extenso mensaje de despedida. El contrato de préstamo dura hasta el 30 de junio de 2026 con opción de compra hasta la misma fecha de 2028. El presidente de la entidad cadista, Manuel Vizcaíno, dijo hace tres semanas que el atacante podría regresar al equipo amarillo al final de la cesión si las cosas no le van bien.

El jugador gaditano debutó el pasado 24 de agosto por lo todo lo alto en su nueva escuadra con un doblete decisivo en la victoria de su equipo (1-3) sobre el Juventude. Volvió a marcar un tanto en el encuentro ante el Mirassol resuelto con empate (3-3).

El futbolista gaditano acumula seis partidos (cuatro de Liga y dos de Copa) y tres goles con el Botafogo. Su actuación más reciente fue la noche del sábado al domingo 21 de septiembre de la que no guardará el mejor recuerdo. Chris Ramos fue titular en el duelo ante el Atlético Mineiro pero se tuvo que ir al vestuario antes de lo previsto. El ariete fue expulsado por dar un codazo a un adversario en la pugna por el balón al filo del descanso y con empate a cero en el marcador.

Pese a que el Botafogo se quedó en inferioridad numérica, venció tras anotar un tanto en la segunda mitad. Chris Ramos tiene papeletas para perderse la próxima cita del campeonato brasileño si es sancionado tras ver la cartulina roja. Con la victoria, el Botafogo ocupa provisionalmente el cuarto puesto de la clasificación.

Chris Ramos nunca fue expulsado durante su etapa como jugador del Cádiz CF, con el que sumó 92 partidos oficiales. La tarjeta roja que el delantero vio con el conjunto sudamericano fue la segunda de su carrera después de la que le mostraron cuando formaba parte del Lugo.