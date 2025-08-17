Carta del presidente del Cádiz CF ante el comienzo de la Liga: mensaje a la afición y a los jugadores

El Cádiz CF difundió el domingo 17 de agosto, a través de sus canales oficiales, una carta del presidente, Manuel Vizcaíno, diridiga a la afición ante el arranque oficial de la temporada 2025-26. El conjunto amarillo se estrena con el partido contra el Mirandés que tiene como escenario el estadio Nuevo Mirandilla. La carta del máximo responsable de la entidad cadista es la siguiente:

Comenzamos una nueva temporada. Será la número 12 en el Cádiz CF y la 24 de mi carrera profesional. Y os confieso, de corazón, que es una de las que inicio con más ilusión.

Es cierto que en las dos últimas campañas no hemos estado a la altura de lo que merecéis. Pero lejos de rendirnos, eso nos obliga a apretar los dientes más que nunca para volver a la senda que siempre ha identificado al Cádiz Club de Fútbol: un club que lo da todo dentro y fuera del campo, que ilusiona, que cuenta con una afición que nunca falla y que no parará hasta conseguir que volváis a sentiros orgullosos de él.

A los jugadores les he transmitido un mensaje claro: vosotros lo perdonáis todo, menos que se sientan solos. Que en los momentos de duda os busquen en la grada, os miren a los ojos y se contagien de vuestra pasión. Porque así, juntos, somos invencibles. Porque aquí, la lucha jamás se ha negociado. Y porque estaremos, todos, a la altura de la mejor afición del mundo.

Hoy comienza lo bueno.

Nos vemos en el estadio.