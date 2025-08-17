Bastida, del ostracismo en el Cádiz CF a una opción de futuro con Álvaro Cervera

Álvaro Bastida vive una situación complicada en el Cádiz CF. Le queda un curso más de contrato (hasta el 30 de junio de 2026) que a priori no cumplirá porque en ese caso lo haría en el filial en Tercera Federación, una categoría que le queda pequeña porque no tiene sitio en el primer equipo.

El centrocampista tiene todas las papeletas para cambiar de aires y tratar de dar impulso a una carrera que parecía prometedora cuando debutó con el Cádiz CF en Primera División con 17 años años recién cumplidos en el último partido de la campaña 2020-21. Álvaro Cervera recompensó al chiclanero por el buena trabajo que estaba haciendo en el filial y siguió contando con él en la temporara 2021-22, de nuevo en la élite, con otros seis encuentros de Liga (dos como titular) y tres de la Copa de Rey (uno con Sergio González recién aterrizado en el banquillo). Fue tres veces internacional con la selección española sub'19.

La destitución de Cervera devolvió a Bastida al filial, sin oportunidades con los mayores. En el ejercicio 2023-24 salió cedido al Atlético Sanluqueño (Primera Federación) y cuando regresó formó parte del Mirandilla, con el que el pasado curso sufrió el amargo trago del descenso de Segunda Federación a Tercera.

El futuro de Bastida está aún por definir mientras se abre la posibilidad de que vuelva a ser entrenado por su mentor. Cervera es el técnico del Tenerife en Primera Federación con el claro objetivo de ascender a Segunda. El club chicharrero busca un jugador para fortalecer la media y desde la Cadena Ser en Tenerife informan de que hay contactos para intentar el fichaje del futbolista gaditano.

Al jugador le agrada la idea de volver a ponerse a las órdenes del entrenador que le dio la oportunidad de su vida. Bastida podría unirse al proyecto del Tenerife que pasa por el inmediato retorno al fútbol profesional, un reto que al chiclanero le vendría de maravilla para relanzar su carrera. Es joven (21 años) y aún está a tiempo de dar un salto para asentarse en el complejo mundo del balompié.