El Cádiz CF, cada vez más cerca de cotizar en Bolsa mientras que el único club español que ya lo hace da un paso en un proyecto millonario

El objetivo del Cádiz CF de cotizar en Bolsa está cada vez más cerca. Nomadar Corporation, la firma tecnológica de la entidad cadista, está más cerca de cotizar en Nasdaq, la Bolsa de Estados Unidos, tras la última aprobación de la Securities and Exchange Commission (SEC), según ha informado Palco23.

Según la misma información, el supervisor de los mercados estadounidenses considera que la filial del Cádiz CF cumple con los requisitos mínimos regulatorios y está lista para seguir su tramitación pública. El club estima en 162 millones de euros de deuda y 123 millones de euros de capital la inversión necesaria para llevar a cabo Sportech City. Estos segundos son los que pretende levantar con la salida a Bolsa de Nomadar.

La intención es que Sportech City se inaugure en 2030 en El Puerto de Santa María. Contará con una superficie de unos 11.000 metros cuadrados en los que habrá un auditorio para 40.000 espectadores, además de un hotel, una clínica deportiva, tiendas, restaurantes y un centro de datos.

Mientras, el Intercity, único club español (Segunda Federación) que cotiza en Bolsa a la espera de que lo haga el Cádiz CF, ha convocado para el 15 de septiembre la Junta General Extraordinaria de Accionistas que abordará la operación que permitirá invertir hasta 60 millones de euros en el desarrollo del proyecto Alicante Park.

Este nuevo recinto deportivo multifuncional albergará eventos musicales y deportivos y se construirá en terrenos de la zona de Rabasa en la capital alicantina.

Los accionistas del CF Intercity, club que milita en la Primera Federación (tercera categoría del fútbol español), votarán la aprobación de la emisión de bonos convertibles y opciones de compra que materializarán el acuerdo de inversión de hasta 60 millones de euros con Alpha Blue Ocean.

Este acuerdo de financiación asegura la estabilidad financiera de la empresa a medio y largo plazo y permitirá al CF Intercity continuar su crecimiento e impulsar el desarrollo de Alicante Park.

Alicante Park, según explican sus impulsores, es un proyecto innovador que incluye un recinto para conciertos y eventos al aire libre con una capacidad para más de 20.000 personas, escenario permanente y 5.000 asientos fijos.

A su lado, se construirá un estadio de fútbol a disposición de la provincia y donde jugará sus partidos oficiales el CF Intercity. Este estadio dispondrá en su inicio de 5.000 asientos fijos y la estructura estará dotada de capacidad de expansión para ampliar su aforo.

La estimación de la inversión para la construcción de Alicante Park es de 33 millones de euros, incluyendo el desarrollo del recinto y la compra del terreno.