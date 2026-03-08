Los canteranos que debutaron con Sergio González en el primer equipo del Cádiz CF

Sergio González está a punto de abrir su segunda etapa en el Cádiz CF con una misión parecida a la que afrontó en su primera llegada y que no es otra que la permanencia. La diferencia es que esta vez tiene que lograr la continuidad en la categoría de plata y no en la élite como en 2022. La salida de Gaizka Garitano provoca el retorno del catalán.

Durante su anterior estancia en el banquillo, el barcelonés rescató al equipo del descenso tras sustituir a Álvaro Cervera a mitad de la campaña 2021-22, lideró una nueva salvación en el ejercicio 2022-23 pero en el 2023-24 fue destituido después de que los amarillos enlazaran 17 encuentros sin vencer.

El técnico tiró de canteranos en su anterior ciclo como cadista. De hecho, hizo debutar a futbolistas que ahora están el primer equipo y los vuelve a tener a sus órdenes o militan en otras escuadras.

El estreno de Víctor Aznar en partido oficial del Cádiz CF se produjo el 7 de diciembre de 2023 en el duelo de la Copa del Rey contra el Arandina. Dos años después, el brasileño no sólo se ha asentado en el plantilla sino que es el portero titular salvo en el reciente choque contra el Real Zaragoza que lo jugó David Gil.

José Antonio de la Rosa también debutó con los mayores de la mano de Sergio González. Su primera vez fue además en la categoría más alta en un envite liguero ante el Atlético de Madrid en la recta final del ejercicio liguero 2022-23, en el que también tuvo minutos en la visita al terreno del Villarreal. En ese mismo partido en el estadio de la Cerámica debutó también Francisco Mwepu. El extremo es hoy uno más en el plantel cadista y el delantero está cedido en el Atlético Sanluqueño.

El debut de Moussa Diakité en el primer equipo de Cádiz CF se convirtió en realidad en el curso 2023-24 por decisión de Sergio González. El pivote defensivo se estrenó en el duelo de Liga en la áñite frente al Celta de Vigo y también participó en el compromiso copero ante el Arandina. El medio es ahora una pieza importante en el cuadro gaditano.

Etta Eyong fue el último jugador que Sergio González hizo debutar en el primer equipo. Fue en el partido contra el Deportivo Alavés dirimido en Mendizorroza en la campaña 2023-24 que, resuelto con derrota (1-0), le acabó costando el despido al técnico. El ariete juega pertenece ahora al Levante en Primera.