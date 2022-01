Aficionados del Cádiz CF piden la dimisión de Vizcaíno antes del partido

Aficionados del Cadiz CF participaron en una manifestación previa al partido contra al Espanyol. Promovida por Brigadas Amarillas y la recién creada plataforma Alma Cadista, un nutrido grupo de seguidores protestó en el exterior del estadio Nuevo Mirandilla en contra de la gestión del club.

Las consignas fueron dirigidas contra el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno. Con él el club pasó a estar en la ruina en Segunda B a Primera División. Pero hay algo que no gusta a parte de la afición, que gritó "¡Vizcaíno dimisión!" y "¡vete para Sevilla, no te queremos!", entre otras cosas.

"¡Con el Cádiz no se negocia!" gritaron los manifestantes camino de la zona de taquillas del estadio. No faltaron cánticos de apoyo a Álvaro Cervera. Una vez que llegaron a la parte baja de Tribuna, en el exterior del recinto, se dio lectura a un comunicado por parte de los promotores del acto, que señalaron que el Cádiz "es nuestro" y "no un negocio". "Es un sentimiento", indicaron a la vez que anunciaron que seguirán defendiendo las señas de identidad y el futuro del club.