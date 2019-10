Cádiz - Las Palmas: Horario y dónde ver en televisión

El Cádiz CF busca este viernes prolongar su excelsa racha frente a un rival también en un momento dulce como es la UD Las Palmas. Los cadistas comandan la clasificación con pulso firme y enlazan ya cuatro triunfos consecutivos tras imponerse el pasado sábado en La Rosaleda frente al Málaga (1-2). También suma cuatro victorias seguidas el conjunto insular, la última con goleada incluida al Dépor en casa (3-0). Así las cosas, se espera una bonita batalla en Carranza entre dos equipos llamados a pelear por estar en lo más alto esta temporada.

El Cádiz no quiere bajar de la nube. Transcurridas once jornadas los cadistas firman unos registros históricos, con nueve triunfos, un empate y una derrota y sacan la friolera de nueve puntos al segundo clasificado, que sigue siendo el Almería pese a enlazar cinco jornadas sin ganar. De cara a la visita de Las Palmas Cervera tendrá hasta el último momento la duda de Garrido, ausente en La Rosaleda por una fractura en una mano. Sí podrá contar con Fali, que entrena con normalidad, mientras que Jurado sigue con su particular puesta a punto y no debe faltar mucho para verle por primera vez en una convocatoria.

En la UD la gran ausencia es Pedri González, el canterano ya fichado por el Barcelona y que está deslumbrando en este inicio de temporada. El jugador se incorporó este lunes a la concentración de la selección española sub-17, con la que disputará el Mundial de la categoría en Brasil. Jonathan Viera, Peckhart y Rubén Castro son junto al joven canterano los que están poniendo el gol en el equipo canario, que ya es quinto pese a iniciar el campeonato con dos derrotas y tres empates. Los de Pepe Mel llegarán a Carranza en su mejor momento.

Horario del Cádiz-Las Palmas

El partido entre amarillos se disputa este viernes 18 de octubre a las 21:00 horas en el estadio Ramón de Carranza. El valenciano Ais Reig será el árbitro del encuentro, con Javier Iglesias Villanueva a cargo del VAR.

Dónde ver en TV el Cádiz-Las Palmas

El partido entre andaluces e insulares será retransmitido en directo y en abierto por Gol Televisión. También puede seguirse en vivo a través de los comentarios de Diario de Cádiz.