El 4 de mayo, posible fecha de vuelta al trabajo del Cádiz CF

Los pasos que se están dando a nivel nacional apuntan hacia una próxima reanudación de la actividad en el fútbol profesional (Primera y Segunda División A). Si la epidemia de coronavirus va a menos, como así parece, los 42 equipos que aglutinan las dos categorías, incluido el Cádiz CF, podrían empezar a entrenarse el próximo 4 de mayo o unos días más tarde.

La incógnita es si cuando llegue la hora de retomar la actividad, Fali se incorporará al trabajo como uno más de la plantilla o decide quedarse en casa, como ha anunciado el futbolista, decidido incluso a colgar las botas si no tiene la total garantía de que no hay riesgo de contagio.

Los jugadores volverían a trabajar tras hacerse las pruebas del COVID-19. Unas o dos semanas después, si todo va con normalidad, comenzarían los entrenamientos por grupos y posteriormente (una semana más tarde) arrancarían las sesiones con la totalidad de la plantilla, como sería el caso del conjunto amarillo. Todos los movimientos se harán en cumplimiento del estricto protocolo establecido por la LaLiga.

Cuando se inicie el trabajo por grupos, el Cádiz CF se concentrará en un hotel cercano a la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) para completar el periodo de preparación antes de volver a la competición oficial. El primer partido después de parón se disputará en principio en junio si no surgen contratiempos.