Haroyan ya se entrena; Jonsson sigue con problemas

El Cádiz CF desarrolló el lunes 9 de mayo el primer entrenamiento de una semana que presenta clave en el devenir de los amarillos en la Liga. El conjunto gaditano empezó a preparar el partido contra la Real Sociedad que se disputa el jueves 12 en San Sebastián después de la victoria obtenida frente al Elche el pasado sábado.

Sergio Gonzáles dispone de casi toda la plantilla a tenor de las imágenes de la primera sesión de la semana facilitadas por el club. Rubén Alcaraz, tras perderse las dos últimas citas por lesión, se ejercitó con normalidad y apunta al encuentro ante la escuadra donostiarra.

Fede San Emeterio no pudo entrar en la convocatoria del choque frente al Elche por problemas físicos pero el lunes trabajó con el grupo y en principio también estará disponible para el partido de la 36ª jornada.

Quien lo tiene bastante complicado es Jens Jonsson. El danés no se entrenó con sus compañeros en la primera sesión de la semana. No figuró en la lista del duelo ante el conjunto franjiverde por unas molestias que no terminan de remitir.

Una de las novedades del entrenamiento que Cádiz CF realizó el lunes fue la presencia con el grupo de Varazdat Haroyan. El central se empleó con sus compañeros durante parte de la sesión, eso sí, con un vendaje en el brazo derecho que se fracturó hace un mes y medio con la selección de Armenia.

El zaguero se ha recuperado aunque en principio aún no está disponible para competir. Necesita ritmo y sentirse seguro porque el fútbol es un deporte de contacto.