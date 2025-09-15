El Cádiz CF es uno los cuatro equipos que aún no conoce la derrota

El Cádiz CF arranca el motor la ilusión entre sus aficionados con un brillante comienzo de temporada que pocos podías imaginar después de la nefasta pasada campaña y de los numerosos cambios que se han producido en una plantilla con 13 treces caras nuevas (once fichajes y dos jugadores procedentes del filial).

El balance de las cinco primeras jornadas es sobresaliente con tres victorias y dos empates que llevan al conjunto amarillo a la cuarta posición con 11 puntos, los mismos que acredita el segundo y a sólo uno del liderato. Los de Gaizka Garitano se mueven en zona de ascenso a la espera de lo que sean capaces de hacer a lo largo del campeonato.

El futuro no lo conoce nadie mientras el presente no puede ser más positivo con un Cádiz CF fuerte y competitivo que se mantiene invicto. Gana todos sus partidos en casa (tres de tres) y sale vivo a domicilio (una par de igualadas). Es el mejor local de la Liga y aguanta el tipo como visitante.

Con cinco hojas arrancadas del calendario, sólo quedan cuatro equipos que aún no han pasado por el desagradable trago de la derrota. Además del Cádiz CF, tampoco han perdido el Deportivo de La Coruña (segundo en a tabla) y el Real Valladolid (tercero), con los que está empatado a 11 puntos. El Leganés de Paco López tampoco ha caído y tras sumar cuatro empates por fin ha estrenado el casillero de triunfos al ganar en el campo del Granada. El equipo de la ciudad de la Alhambra firma un comienzo negativo con cuatro derrotas y el puesto de colista que ha encendido todas las alarmas.

En una Liga tan igualada como la que se disputa en la categoría de plata, todos los equipos está condenados a perder tarde o temprano. Son cuatro los conjuntos que ahora libran la contienda por ser el que más demore su primer revés de la temporada. El siguiente objetivo del Cádiz CF es puntuar en el terreno del Málaga en el duelo andaluz correspondiente a la sexta jornada (domingo 21 de septiembre).