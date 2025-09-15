El Cádiz CF, el mejor local de la Liga: las claves de su fortaleza en casa

El Cádiz CF se ha empeñado en convertir en un fortín el estadio Nuevo Mirandilla y lo consigue en un fulgurante arranque de temporada. Los números hablan por sí solos. De los 11 puntos que acredita una vez disputadas cinco jornadas de LaLiga Hypermotion, nueve los ha conseguido en su feudo.

Su recorrido inmaculado en el hogar le permite instalarse en la zona noble de la clasificación a un solo punto del liderato. El Cádiz CF se posiciona como el mejor local del campeonato con tres victorias en otros tantos encuentros: 1-0 sobre el Mirandés, 2-1 ante el Albacete y 1-0 frente al Eibar. Ningún otro adversario llega a los nueve puntos que atesora el conjunto entrenado por Gaizka Garitano tras las derrotas que el domingo sufrieron el Racing de Santander (2-4 contra la Cultural Leonesa en El Sardinero) y el Sporting de Gijón (2-3 ante el Burgos en El Molinón).

La fortaleza como local del cuadro gaditano en este comienzo de curso se fundamenta en varias claves:

1- La capacidad competitiva está fuera de toda duda. El equipo ha logrado suplir sus carencias con pelea, resistencia y persistencia. Nunca deja de creer en el triunfo, como demostró en el duelo contra el Albacete que ganó en el último instante en el estreno goleador de Iuri Tabatadze.

2- El Cádiz CF no se ha visto nunca por debajo en el marcador. Es el primero en dar en la diana y no se ve abocado a tener que buscar una remontada que suele ser complicada.

3- Los de Garitano han dejado la portería a cero en dos encuentros y sólo han recibido un gol en tres partidos como anfitrión.

4- El acierto es lo que cuenta a la hora de la verdad y la efectividad es máxima en las dos áreas. El Cádiz CF aplica la máxima de que para ganar hay que marcar un gol más que el rival y aunque sufre en defensa saca adelante los partidos. La gran actuación de Víctor Aznar ante el Eibar fue decisiva para abrazar la victoria.

5- La aparición de jugadores: En la primera jornada irrumpió Álvaro García Pascual, Brian Ocampo y Tabatadze marcaron la diferencia ante el Albacete y Suso lo hizo el pasado sábado.

6- El papel de la afición es fundamental. La hinchada convierte el estadio en una olla a presión y ejerce a la perfección el rol de jugador número 12. La afición se expresa de distinta manea en función de la marcha del partido y del rendimiento de su equipo. Exige y lleva en volandas a los futbolistas. En el reciente duelo ante el Eibar, después de una primera mitad en la que apenas pasó nada, el personal llegó a pitar a los suyos cuando el Eibar encadenó dos ocasiones en los minutos iniciales tras la reanudación. Pero enseguida empezó a aplaudir y animar cuando el equipo fue capaz de generar en ataque, y se volcó sin tregua cuando Suso inauguró el marcador. En en vestuario destaca la importancia que tiene el apoyo de una afición en la que ha prendido la mecha de la ilusión con los buenos resultados.