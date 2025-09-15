Cala es prudente tras el gran inicio del Cádiz CF y subraya cuál es el objetivo

Juan Cala, coordinador de la dirección deportiva del Cádiz CF, atendió el lunes 15 de septiembre a los micrófonos de La Gran Jugada de Canal Sur Radio para hacer balance del mercado estival y analizar la situación actual del equipo amarillo, que ha empezado muy bien la temporada 2025-26, ubicado en la zona alta de la clasificación tras la disputa de cinco jornadas. El conjunto amarillo presenta un balance de tres victorias, dos empaes y cero derrotas en los compases iniciales del campeonato.

El coordinador reconoció que su estreno como responsable en la planificación de la plantilla no fue sencillo debido a la bajada de presupuesto acometida por el club y la necesidad de equilibrar entradas y salidas. Aun así, Cala destacó que se cumplieron los objetivos marcados: “Ese plan trazado que Manuel (Vizcaíno) y yo hablamos desde noviembre del año pasado se ha cumplido paso a paso. Los pasos han sido firmes y el camino ha seguido hasta el final”.

Con una visión a medio plazo, el coordinador subrayó la importancia del modelo de plantilla que se ha conformado: “Desde hacía meses queríamos una plantilla dividida en un 20% de promesas, 40% de activos vendibles y 40% de jugadores consagrados”.

El responsable de la dirección deportiva también puso en valor la recuperación del ambiente en el estadio Nuevo Mirandilla: “Nuestro estadio es otro en los últimos partidos y eso nos hace estar satisfechos. Se vuelve a vivir lo que viví como jugador. Hay momentos donde el rival nota la presión”.

Mirando al futuro, mostró ambición y confianza en el potencial del equipo: “Vamos a competir cada partido y podemos ganar cada partido. Este proyecto es a medio plazo, donde sabemos que el fútbol nos debe llevar donde queremos. Buscamos los 50 puntos cuanto antes con muchos jugadores que aún no sabemos cuál es su techo”.

Finalmente, pese a la satisfacción por lo logrado hasta la fecha, Cala admitió que siempre queda margen de mejora: “Siempre quieres darle una vuelta más, pero los indicios nos dicen que vamos por el buen camino”.