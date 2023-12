El Cádiz CF, Toni Nadal y la clave para alcanzar el éxito

El Hotel Q Cádiz Bahía, ubicado en la capital gaditana, acogió en la jornada del miércoles 13 de diciembre el encuentro empresarial 'Revolución Digital Pyme', que contó con la presencia del presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, y del vicepresidente de la entidad, Rafael Contreras, y consistente en ayudar a las pequeñas y medianas empresas de la provincia. Además, el responsable de Negocio, Daniel Aragón, junto a la conferenciante y empresaria ilicitana Ester Martínez, explicaron las ventajas de la digitalización a nivel empresarial y mostraron al club amarillo como un aliado para todas aquellas entidades que deseen formar parte de su Club de Empresas.

Martínez dio la bienvenida a los asistentes, casi 300, en el salón de actos del centro hotelero antes de dar paso a Rafael Contreras, que recordó que "el Cádiz CF tiene 113 años de historia, es un líder deportivo, agente social y una institución, pero hasta ahora nunca se había hecho una visión de lo que la industria del fútbol está aportando a la economía". "El Cádiz CF lleva un proceso de crecimiento en la última década y eso representa una enorme oportunidad de mercado. El Cádiz CF genera casi 2.000 empleos y aporta casi 150 millones de euros a la economía provincial, pero además es la plataforma de comunicación en redes sociales más importante de la provincia. A día de hoy, es una marca disponible para un ecosistema empresarial, que es lo que el club propone. Cuanto más fuerte sea el tejido empresarial, más fuerte será también el Cádiz CF", subrayó.

Acto seguido volvió a tomar la palabra Ester Martínez que presentó, con unas cariñosas palabras, al presidente amarillo. Manuel Vizcaíno, por su parte, rememoró su llegada al Cádiz CF, hace una década, y confesó que siempre tuvo "claro" a qué "se dedicaba una empresa como el Cádiz CF". Para mí era impresionante estar en un club que, si bien no había ganado nada, todo el mundo hablaba de él, pero me negaba a que se quedara ahí, en ser un equipo simpático y en Segunda B. Lo primero que hice fue blindar al equipo de jugadores y excluirlo de la organización, que es algo que lleva el presidente y es un proceso clave y el que nos lleva a conseguir los objetivos", explicó.

Asimismo, aseguró que "no hay ningún proyecto de fútbol que salga bien por suerte. Por suerte puedes ganar un partido o te pueden pitar un penalti, pero en el conjunto, en un mercado no manipulado, las cosas salen trabajando. Tendemos a idolatrar al jugador o entrenador de turno, con el presidente o la parte ejecutiva no sucede eso porque tenemos la tara de no haber sabido vendernos". En este sentido, se mostró orgulloso porque "cada año crecemos, no solamente desde el punto de vista de facturación. Poco a poco hemos ido construyendo un proyecto para que esa materia prima, que nos lleva a vivir los mejores partidos de fútbol, sea cada vez mejor y ser un club consolidado en Primera División".

Posteriormente, Dani Aragón animó a los empresarios gaditanos a "ser capaces de creer que tienen un ADN distinto para llevar a las empresas al próximo nivel".

El plato fuerte llegó cuando, tras el descanso, tomó la palabra Toni Nadal para relatar su propia trayectoria como entrenador del deportista español más exitoso de la historia, Rafa Nadal, y la importancia de la exigencia, la pasión y la constancia.

Nadal aseguró que "vivimos en un mundo de exageraciones y hacemos de cualquier cosa algo importante. En el deporte hemos llegado a un punto de una exageración total. Yo nunca le di un gran valor al deporte, siempre lo entendí por el desarrollo personal". Subrayó algo más: "Como entrenador siempre busqué el éxito profesional a través del desarrollo personal porque es lo que ofrece mayores garantías de éxito".