El presidente del Cádiz CF se viene arriba: "Estamos haciendo la mejor temporada desde que llegamos a Primera"

El Cádiz CF celebró el martes 12 de diciembre el tradicional almuerzo de Navidad con la asistencia de unas 900 personas que componen el club entre los distintos equipos, técnicos, directivos y empleados. El acto de hermandad se celebró en Rota y contó con la presencia del alcalde del municipio, Javier Ruiz.

Durante el almuerzo, el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, se dirigió a los presentes con una breve intervención de algo más de dos minutos.

"Me siento orgulloso de ver lo grande que somos, lo unidos que estamos, que todos somos uno, que todos somos iguales y que todos queremos al Cádiz CF", afirmó Vizcaíno para empezar.

El máximo responsable del club retrocedió en el tiempo antes de mirar al futuro. "Cuando propusimos hace nueve años hacer una comida en la que nos juntáramos toda la familia cadista quizás algunos me tomaron por loco. En esos discursos de esos años en Segunda División B hablamos de lo que creíamos que vendría y hoy voy a mirar adelante".

Vizcaíno aseguró que "estamos haciendo la mejor temporada desde que llegamos a Primera División sin lugar a dudas".

Apuntó algo más el presidente en este caso sobre la plantilla que se bate el cobre en la máxima categoría del fútbol español: "Creo que tenemos un grupo muy comprometido encabezado por el míster (Sergio González), al que quiero agradecer el esfuerzo que hace cada día, el trabajo encomiable que hace con su equipo para dar esa imagen tan espectacular que estamos dando aunque los resultados por un motivo u otro no llegan pero llegarán, porque estamos tratando de tú a tú a todos los equipos con lo que eso significa".

"No voy a hablar de la cantidad de partidos que se nos han escapado por matices", indicó Vizcaíno antes de rematar su alocución para lanzar un mensaje justo después de dos partidos con errores arbitrales en contra de los amarillos: "Sólo decir que al Cádiz CF se le respeta, y quien no respete al Cádiz CF sea quien sea nos va a tener en contra, y yo me encargaré como siempre he hecho de que el Cádiz CF sea tratado como lo que es, un equipo de élite".