Cuántos puntos ha perdido el Cádiz CF por los errores arbitrales y el puesto que ocuparía en la clasificación

El Cádiz CF afronta la recta final de 2023 y de la primera vuelta en una situación delicada. Después de residir en la 16ª posición cinco jornadas consecutivas, ahora baja a la 17ª cuando restan tres capítulos para arribar al ecuador de la temporada 2023-24.

El esperanzador arranque de curso no ha tenido continuidad. El Cádiz CF ha bajado once puestos desde el sexto que llegó a ocupar en la cuarta jornada al 17º actual en una caída libre de momento sin remedio. No consigue remontar y pierde posiciones. Ya no hay margen de error, después está la zona de descenso. Acumula una docena de partidos seguidos sin poner en práctica el verbo ganar aunque en la últimas fechas tampoco pierde (enlaza tres empates).

El conjunto amarillo suma 13 puntos de 48 (menos de un tercio de los disputados) y dispone de una ventaja de tres sobre la franja que conduce a Segunda División que abre el Celta de Vigo con 10, le sigue el Granada con 8 y el Almería se hunde con 4.

La renta quizás podría ser mayor para el Cádiz CF si no hubiese sufrido arbitrajes más que discutibles. El equipo entrenado por Sergio González tiene problemas en su juego que le impiden añadir más triunfos a su cuenta pero además se ve afectado por factores externos.

Po ejemplo, se quedó con un hombre menos en el minuto 10 del encuentro ante el Girona (novena jornada) por una rigurosa expulsión de Darwin Machís que le obligó a jugar en inferioridad numérica casi todo el tiempo. En igualdad de condiciones, hubiese tenido más opciones de evitar la derrota por la mínima (0-1) ante la revelación del campeonato. El árbitro que llevó las riendas de aquel envite fue Juan Martínez Munuera.

En la visita a Balaídos para enfrentarse al Celta (15º episodio liguero), Jesús Gil Manzano expulsó de manera injusta a Víctor Chust poco antes del descanso cuando el Cádiz CF vencía 0-1. No pudo aguantar la renta con un jugador menos en la segunda parte y el choque finalizó con empate (1-1).

En el reciente choque contra el Osasuna, de nuevo protagonismo para Martínez Munuera al señalar un penalti más que dudoso en contra de los amarillos cuando ganaban 1-0 y la posible victoria quedó en un empate (1-1) insuficiente dada la situación de un equipo necesitado de triunfos.

De no haber sufrido esas decisiones arbitrales, el Cádiz CF podría vivir con más tranquilidad en la clasificación. Podría contar con cinco puntos más con los que ubicarse en la zona media con 18 y dejar al descenso a una distancia de ocho. Ocuparía la 12ª plaza. Es decir, estaría bien encaminado hacia el objetivo de la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Pero la realidad es otra y en el club consideran que para lograr la salvación está abocados a luchar "contra todo".