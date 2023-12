El Comité Técnico de Árbitros se reúne y detecta el grave error en el Cádiz CF - Osasuna

El partido entre el Cádiz CF y el Osasuna disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el pasado domingo 10 de diciembre quedó totalmente condicionado por un penalti contra el equipo amarillo que no lo fue y alteró el resultado. Del 1-0 a favor de los locales se pasó al definitivo 1-1. De tres puntos a sólo uno.

En el ecuador de la segunda parte, el balón caminaba en dirección a la línea de fondo tras un testarazo de Chimy Ávila y rozó de manera muy leve, casi inapreciable, en la yema de los dedos de Momo Mbaye. Ese roce no desvió la trayectoria de la pelota, fue una mano absolutamente involuntaria que no tenía incidencia en la jugada. Nadie del Osasuna reclamó nada. Fue un lance normal que los teóricos jueces convirtieron en otra cosa que cambió el rumbo del envite.

La sorpresa llegó cuando el colegiado del encuentro, Juan Martínez Munuera (comité valenciano), recibió el aviso por el pinganillo del mallorquín Mateo Busquets Ferrer desde el VAR sobre un posible penalti. El árbitro acudió al monitor a revisar la acción y para sorpresa general señaló la pena máxima que transformó Budimir.

El daño ya estaba hecho producto de un error de bulto que limitó las opciones de victoria de un Cádiz CF que afrontó la recta final del partido con empate y no con el 1-0 con el que mandaba antes del penalti injusto.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) se reunió el lunes para analizar el desarrollo de la 16ª jornada de Liga. Según Archivo VAR, en el CTA llegaron a la conclusión de que fue un error la señalización del penalti por la mano del defensa central del Cádiz CF.

No era una acción para la intervención del VAR pero una vez que el árbitro revisó la jugada, no tendría que haber pitado máximo castigo al no reunir los requisitos para la toma de esa decisión.

Tanto Martínez Munuera como Busquets Ferrer se saltaron las indicaciones del presidente del colectivo arbitral antes del comienzo de la temporada. Luis Medina Cantalejo señaló que las manos con un contacto leve y sin incidencia real en el desarrollo del juego no se debe sancionar.

Pero Martínez Munuera y Busquets Ferrer se pasaron las instrucciones por el forro y causaron un considerable perjuicio al Cádiz CF. Sin ese penalti en contra que nunca existió, es probable que el cuadro gaditano se hubiese quedado con tres puntos de oro. No le dejaron. Ya no hay marcha atrás. La indignación en el universo cadista es manifiesta.