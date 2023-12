Buenas noticias en el Cádiz CF: sólo queda un jugador en la enfermería

Se esperaban novedades esta semana en el Cádiz CF. Buenas noticias para la plantilla y para Sergio González, que recupera a dos futbolistas para la causa.

Luis Hernández y Rominigue Kouamé ya trabajan con el grupo. Se meten en la rueda para pelear por el puesto. El miércoles 13 de diciembre se ejercitaron en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) enfocados como los demás en la preparación del partido contra la Unión Deportiva Las Palmas que se disputa el próximo domingo en el estadio Gran Canaria (17ª jornada).

El defensa central lleva dos meses y medio sin competir por un problema en una rodilla que ya ha superado. La última vez que jugó fue el pasado 27 de septiembre en el duelo contra el Rayo Vallecano de la séptima jornada de Liga. Desde entonces se ha perdido nueve compromisos ligueros.

En el caso de Kouamé, sufrió una lesión muscular en una pierna en el partido amistoso contra el Atlético Sanluqueño el pasado 16 de noviembre durante al largo parón. El medio se había ganado la titularidad y tuvo que parar. Ya está recuperado después quedarse fuera de los últimos cuatro encuentros.

La duda es si el zaguero y el centrocampista estarán a tope para participar en los dos envites que afronta el Cádiz CF antes de las vacaciones de Navidad y, por tanto, del cierre del año 2023.

En cualquier caso, la enfermería del Cádiz CF se queda casi vacía. Salvo que surjan nuevos contratiempos en los próximos días, el técnico tiene a su disposición a 26 de los 27 efectivos que hay en el plantel.

El único futbolista que aún no está disponible es Gonzalo Escalante. El medio también se lesionó durante el parón (no hubo parte médico del club) y lleva cuatro partidos sin poder acceder a la convocatoria. Si todo va bien, el argentino se unirá a los entrenamientos la próxima semana (es posible que el lunes) aunque lo normal es que aún no tenga minutos en el choque frente a la Real Sociedad programado para el jueves 21.

Todo apunta a su regreso a la competición con la entrada del nuevo año. El Cádiz CF abrirá 2024 con la visita al Granada el miércoles 3 de enero. Si no llega a tiempo a esa cita, sí tendrá más opciones en la siguiente ante el Valencia el fin de semana del 13-14.