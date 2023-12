Busquets Ferrer, alumno aventajado de Del Cerro Grande para preocupación del Cádiz CF

Uno de los protagonistas del partido que el Cádiz CF y el Osasuna disputaron el pasado domingo 10 de diciembre no estuvo en el estadio Nuevo Mirandilla, sino en una sala con varias pantallas grandes para analizar las jugadas que se sucedían sobre el césped.

El responsable del VAR en el encuentro de la 16ª jornada fue el colegiado mallorquín Mateo Busquets Ferrer, debutante en Primera División esta temporada 2023-24. Fue él quien inició el lío que acabó con el penalti contra el Cádiz CF que nunca debió ser ser señalado.

Después de un remate de cabeza de Chimy Ávila que llevó el balón a cruzar la línea de fondo, Busquets Ferrer avisó al árbitro de campo, Juan Martínez Munuera, de la posibilidad de un penalti por mano de Momo Mbaye dentro del área tras el testarazo del ariete del cuadro navarro. Una vez que vio la jugada en el monitor, señaló el punto fatídico y el Osasuna marcó el gol del empate a uno a la postre definitivo.

Los dos colegiados, uno desde el VAR y otro sobre el tapete, no siguieron las directrices del Comité Técnico de Árbitros que indican que una mano que no tenga incidencia en el juego no debe ser sancionada.

Ferrer Busquets vive su primer curso en la élite y sus referentes son Antonio Mateu Lahoz y Carlos del Cerro Grande como él mismo reconoció en una entrevista en el diario 'As' el pasado mes de julio. "Son los espejos en los que mirarme", dijo.

Si Del Cerro Grande es una de las referencias del nuevo árbitro de Primera, en el Cádiz CF pueden tener motivos para preocuparse con el joven trencilla recién ascendido.

Y es que Del Cerro Grande ha sido el árbitro que más ha perjudicado a los amarillos desde su regreso a la máxima categoría. Fue el que señaló dos penaltis en contra en aquella visita al Mallorca en la campaña 2021-22, uno de ellos por una salida de Ledesma que fue todo un escándalo.

En la 2020-21, Del Cerro no pitó un claro penalti a favor del Cádiz CF en la visita al Elche por mano de Pere Milla dentro del área. En la 2022-23, fue el colegiado del recordado encuentro en casa ante los franjiverdes resuelto con empate (1-1) tras un gol en fuera de juego de los visitantes en la recta final del partido. En Almería perdonó la expulsión a Robertone tras propinar una patada en el pecho a Escalante. Y en la 2023-24, estuvo en el VAR del choque en terreno del Celta con la injusta expulsión de Víctor Chust no corregida por el vídeo arbitraje.

Si Del Cerro Grande es el espejo en el que fija Busquets Ferrer, algún malpensado podría llegar a pensar que ya sigue sus pasos después de la que formó el pasado domingo con el penalti de Momo Mbaye que no lo fue. Su primera relación con el Cádiz CF no pudo ser peor.