El Cádiz CF tiene la peor delantera de la Liga

El Cádiz CF empieza a destapar sus carencias con el avance de la competición. Después de un prometedor arranque de temporada, las últimas semanas están siendo complicadas una vez que el verbo ganar ha desaparecido del diccionario.

Tras sumar cinco victorias en las siete jornadas iniciales, el Cádiz CF ha obtenido sólo una en los siguientes siete compromisos. Y lo peor es que enlaza cinco envites consecutivos sin un triunfo. La referencia más reciente es la dura derrota (3-0) en el estadio del Almería.

El gran obstáculo del conjunto amarillo está en su escaso bagaje ofensivo. El entrenador, Gaizka Garitano, no esconde la realidad y reconoce las dificultades en ataque.

Ni el cuerpo técnico ni los jugadores dan con la solución aunque no paran de trabajar para tratar de mejorar. El Cádiz CF es el segundo equipo que menos goles marca. Su cuenta de tantos es de sólo 11 en 14 encuentros y no ha visto puerta en los últimos cuatro choques.

Los números no engañan. Todo lo contrario. Revelan una situación compleja. Y es que, a tenor de los datos, el Cádiz CF tiene la peor delantera de Segunda División al menos en el primer tercio de la campaña 2025-26.

La delantera del cuadro gaditano está formada por tres efectivos: Álvaro García Pascual, Roger Martí y Dawda Camara. El benalmadense ejerce el rol de titular y es el ariete de la plantilla que lleva más partidos (13) y minutos (algo más de 1.000). El segundo que más juega es el futbolista cedido por el Girona (nueve participaciones y 224 minutos) y el valenciano es el que menos cuenta para el entrenador con el mismo número de encuentros (nueve) pero menos tiempo sobre el verde (casi 150 minutos). Roger sí ha marcado en la Copa del Rey: un doblete ante el UCAM Murcia, un adversario de Segunda Federación.

Entre los tres suman un solo gol en la Liga, el que marcó García Pascual en el duelo ante el Mirandés del primer episodio allá por el mes de agosto.

La delantera del Cádiz CF, con esa única diana, es la que menos goles lleva de todos los equipos que componen LaLiga Hypermotion. Hay jugadores que ellos solos han anotado más tantos que el trío de arietes. Por ejemplo, ex el cadista Carlos Fernández, que de firmar un solo acierto con los amarillos en toda la pasada temporada ha pasado ahora a llevar media docena con el cuadro rojillo en el primer tercio del presente curso.