El Cádiz CF sólo ha marcado un gol en sus cuatro visitas al UCAM: quién fue el autor y su actual equipo

Los antecedentes no son precisamente favorables al Cádiz CF en sus enfrentamientos con el UCAM Murcia. Ambas escuadras se han visto las caras sobre el césped en ocho ocasiones, todas en el siglo XXI y todas en la Liga, seis veces en la extinta Segunda B y dos en la categoría de plata. El del martes 28 de octubre es el primer duelo que protagonizan en la Copa del Rey en una primera eliminatoria que se resuelve a partido único en el feudo del conjunto murciano, que en la campaña 2025-26 pertenece al grupo 4 de Segunda Federación, instalado en la zona noble de la clasificación.

Son cuatro las visitas hasta la fecha del Cádiz CF al campo del cuadro universitario, donde no ha conseguido ganar nunca. Para pasar a la siguiente ronda, está obligado a amarrar una victoria salvo que, caso de empate, tenga que recurrira la tanda de penaltis. Los gaditanos, que militan dos divisiones por encima que su adversario, parten como favoritos aunque deben demostrarlo cuando empiece a rodar el balón a la hora de la verdad.

El balance del conjunto amarillo en sus visitas al UCAM es de dos empates y un par de derrotas. La última vez que se midieron en Murcia fue hace ocho años y medio en Segunda División y aquel encuentro se resolvió con reparto de puntos (1-1). Fue la única vez que el Cádiz CF marcó un gol en sus visitas al UCAM (temporada 2016-17) y el autor fue Eddy Silvestre.

El centrocampista es el único cadista que ha anotado un tanto en las comparecencias en el campo del rival con el que se cita ahora en el torneo del KO. Eddy Silvestre jugó en el Cádiz CF sólo aquel curso y a día de hoy continúa en activo ahora con otro nombre futbolístico: Eddy Israfilov. A sus 33 años, forma parte del Johor FC, equipo que compite en la Superliga de Malasia.