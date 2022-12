Cádiz CF - Roma, un nuevo partido con historia para los amarillos

El Cádiz CF afronta el viernes 16 de diciembre el cuarto y penúltimo amistoso de la especie de segunda pretemporada en la que se halla inmerso por la irrupción del Mundial. Una cita que llega justo dos semanas antes del esperado reinicio de la Liga. El día 30 se enfrentará en el estadio Nuevo Mirandilla al Almería en el duelo andaluz de la 15ª jornada al que pretende llegar en plena forma porque su delicada situación en la clasificación (penúltimo con once puntos) le obliga a dar la talla desde el primer momento.

Pero antes de ese importante envite en casa ante el conjunto mediterráneo en plenas fiestas navideñas en el penúltimo día de 2022, los amarillos tienen por delante dos ensayos con los que culminarán el periodo de preparación.

La primera de esas dos últimas pruebas la encara el Cádiz CF ante la Roma el viernes 16 en un encuentro inédito. Será la primera vez que se mida a la escuadra italiana después de haberse estrenado también frente al Manchester United y el Wolverhampton.

El horario del partido está fijado a partir de las ocho de la tarde en Portugal, el país de nacimiento de José Mourinho, entrenador del cuadro romano. En concreto, en Albufeira (región de Algarve), al sur de la nación lusa, a unas tres hora y media de Cádiz por carretera.

El técnico cadista, Sergio González, seguirá repartiendo juego entre sus futbolistas, aunque con una mayor carga de minutos para algunos como ya se vio en el envite contra los ‘Wolves’.

La derrota (3-4) sufrida en La Línea ante el colista de la Liga inglesa es la referencia más reciente. El resultado no es lo más importante, pero siempre es mejor ganar que perder para que las sensaciones sean buenas. Y siempre es mejor no recibir goles, el objetivo inmediato después de sufrir un póquer de tantos que no dejó en muy lugar a la estructura defensiva.

El Cádiz CF busca recuperar la solidez extraviada hace un par de días en el Municipal linense. No es un compromiso nada sencillo, aunque la Roma sólo lleva cuatro entrenamientos después de unas cortas vacaciones. Ocupa en la actualidad la séptima posición de la Serie A italiana, lejos de la lucha por el título (a 14 puntos del Nápoles, que manda en la tabla) pero cerca de la zona que conduce a la ‘Champions’ (a tres puntos del cuarto puesto).

Se trata, sin duda, un interesante examen para los amarillos a sólo dos semanas de la hora de la verdad en el campeonato.