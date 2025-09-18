Cádiz CF: el reencuentro de Ontiveros con el Málaga tendrá que esperar

Corren malos tiempos para Javier Ontiveros, que desde el tramo final de la pasada temporada va arrastrando fases de crisis por problemas físicos. El mediapunta del Cádiz CF tuvo minutos contra el Mirandés, en el estreno liguero, y el Leganés, en el primer desplazamiento, aunque de más a menos hasta que acumula tres jornada consecutivas lejos del equipo.

Este domingo, 21 de septiembre, llega el desplazamiento a la capital de la Costa del Sol, donde Ontiveros es un viejo conocido por su pasado en la cantera y el primer equipo del Málaga CF. Sin embargo, apenas hay posibilidades que se produzca el reencuentro con la que fue su afición porque sigue con problemas físicos. Su dolencia requiere ese punto de calma, paciencia y cautela para evitar que el jugador recaída

Con todas las sesiones de trabajo del Cádiz CF a puerta cerrada, al marbellí no se le ve por el campo de trabajo, junto a sus compañeros, en las instalaciones de El Rosal. Esto quiere decir que todo apunta que seguirá en la enfermería una semana más y que no volverá a la que fue su casa.

Desde la confirmación del fichaje de Suso por parte del Cádiz CF en verano, el cadismo se frotaba las manos pensando en lo que supondría esa dupla compuesta por el gaditano y el ex del Málaga. Hasta el momento han coincidido muy poco sobre el verde, menos de lo que desea Garitano y la afición, y tampoco podrá ser en La Rosaleda, donde Ontiveros no podrá vivir esas sensaciones encontradas de enfrentarse a un ex equipo muy importante en su trayectoria.

Cabe recordar que en el Málaga-Cádiz CF (0-2) de la pasada temporada, Ontiveros no fue tratado nada bien en su tierra. Todo lo contrario. Cada vez que entró en contacto con el balón, recibió numerosos silbidos de muchos aficionados malaguistas que hay algo que no le perdonan, quizás que no se quedase en el equipo o que no volviese cuando no tenía sitio en el Villarreal y salió cedido a otras escuadras. En su día dejó un buen dinero en las arcas del Málaga cuando fue traspasado al club castellonense por unos 7,5 millones de euros en 2019.