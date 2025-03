Matos y Melendo cambian el rumbo del Cádiz CF en Málaga (0-2)

Es difícil ver en un partido a dos jugadores tengan un impacto tan decisivo en muy poco como el de José Joaquín Matos y Óscar Melendo en el encuentro entre el Málaga y el Cádiz CF disputado el domingo 9 de marzo. El duelo andaluz caminaba hacia el empate a cero hasta que la irrupción de ambos en la recta final lo cambió todo. No merecía ganar un equipo amarillo que no había tirado a puerta hasta que ellos dos cocinaron y marcaron (uno cada uno) en apenas tres minutos los goles de un triunfo importante (0-2). El entrenador dio con la tecla con los cambios en un momento caliente, cuando la equis parecía inevitable.

El Cádiz CF apostó por la prudencia. Lo hizo perfecto en defensa pero anduvo rácano en ataque, con Ontiveros destactivado. No tiró a puerta hasta los instantes finales con un cien por cien de efectividad. Sumó más puntos, tres, que disparos, dos. La victoria la da aire ante la pujanza del Eldense desde la 19ª posición.

Como era de prever, Gaizka Garitano hizo dos cambios más de los obligados por las sanciones sobre Iza Carcelén y Fali. Completó la defensa con Joseba Zaldua y Bojan Kovacevic y entregó la batuta en la medular a Rubén Alcaraz y concedió la titularidad a Brian Ocampo, que no jugaba de inicio desde el envite en La Romareda a principios del pasado mes de febrero. Carlos Fernández como único punta y Javier Ontiveros en tres cuartos, algo más lógico que en la reciente puesta en escena en Albacete.

La intensidad predominó en un arranque marcado por un enorme derroche físico difícil de sostener hasta el final. Cada jugada parecía definitiva mientras la destrucción se imponía sobre la construcción. No había un dueño claro de la pelota y las ocasiones brillaban por su ausencia. En el minuto 14, Brian Ocampo metió un peligroso centro con rosca al corazón del área que Víctor Chust no remató por poco.

La prioridad de uno y otro era no recibir gol para no verse abocado a una remontada que en el caso del Cádiz CF no es precisamente su punto fuerte. No lo ha logrado una en lo que va de temporada. El encuentro se convirtió en un toma y daca en el centro del campo. Ninguno era capaz de llegar con opciones de hacer daño aunque los dos presionaron arriba. Se desactivaron mutuamente y escaseó la estética. Todo quedó reducido a la lucha en una tarde lluviosa.

A la espera de la aparición de Ontiveros, Ocampo tomó las riendas en ataque con internadas por el costado izquierdo pero en realidad el gol parecía estar muy lejos. En el 29, Rubén Alcaraz mandó el esférico a las nubes con un zurdazo desde la frontal de área. Poca cosa en media hora, aunque los locales tampoco habían inquietado.

Hasta el minuto 32 no se produjo la primera oportunidad clara cuando Antoñito se plantó delante de David Gil y el cancerbero desvió la pelota con el pie tras el flojo remate del delantero. El primer aviso lo dio el Málaga en una acción aislada poco antes de que Brian Ocampo tuviese que retirarse por una inoportuna lesión muscular. Un nuevo contratiempo para el futbolista un mes después de sufrir otro problema físico. José Antonio de la Rosa ocupó su lugar en la recta final de la primera parte.

El Cádiz CF se empleó con orden aunque no hizo nada destacable en la labor ofensiva. No tiró a puerta en los 45 minutos iniciales. Ni siquiera aprovechó los varios saque es esquina que lanzó. Sin probar al portero, a lo máximo que podía aspirar era a un empate a cero, que fue el resultado al descanso ajustado a los merecemientos de ambas escuadras. No hubo una superior a otra a la espera de una segunda mitad que se presentaba decisiva. El partido se podía decidir por cualquier detalle.

El decorado no cambió en la reanudación en un choque marcado por las precauciones defensivas, con miedo a asumir el más mínimo riesgo. El único interés era el resultado en medio de un aburrido espectáculo difícil de soportar. Pasaba el tiempo sin nada interesante. Un atentado contra los espectadores. Ni una jugada vistosa, ni un pase, ni un regate... No era la tarde de los jugones. Ontiveros estuvo muy apagado. La única esperanza era que apareciese con un chispazo de los suyos si conseguía librarse del estrecho marcaje al que fue sometido.

Un inocente disparo del ex cadista Dioni con la pelota a las manos de David Gil fue la primera acción reseñable de la segunda parte en el minuto 62. Casi sin respiro, Kevin Medina perdonó la vida a los amarillos cuando solo en el segundo palo remató fuera con todo a su favor.

Garitano se decidió a mover el banquillo pero sin alterar el guion cuando dio entrada a Chris Ramos en lugar de un cansado Carlos Fernánez, que había estado muy solo arriba. Lo mismo le sucedió a su sustituto.

El Málaga dio la sensación de mayor ambición en los últimos veinte minutos frente a un Cádiz CF que apostó por pases largos en busca de Chris. No tenía pinta de ganador el equipo amarillo. No llegaba al área contraria y daba por bueno el empate. En el 76, Chris Ramos tiró alto tras una acción a balón parado. La estrategia parecía la única opción de generar peligro.

El partido caminaba directo el empate mietras Garitano quiso refrescar con Matos y Melendo. Nada más saltar al césped, los dos cambiaron el rumbo del partido de manera radical. Entre los dos fabricaron los goles que inclinaron la balanza a favor de los amarillos.

En el 82, el utrerano ganó la disputa del balón a Carlos Puga, se adentro solo en el área con tiempo para levantar la cabeza y servir atrás al catalán, que marcó con un fuerte disparo. Sin tiempo para la digestión del 0-1, llegó el segundo tanto, el de la confirmación de la victoria. Esta vez fue a la inversa. Melendo vio desde su campo la irrupción de Matos por la izquierda y le dio un pase majestuoso que le dejó solo delante del portero. El lateral definió con tanta sangre fría como maestría con una vaselina ante la que nada pudo hacer Alfonso Herrero. Golazo, 0-2 y partido resuelto.

FICHA TÉCNICA

Málaga: Alfonso Herrero, Carlos Puga, Álex Pastor, Murillo, Dani Sánchez, Izan Merino, Juanpe (Sangalli, 77') Aarón Ochoa (Lobete, 61'), Larrubia, Antoñito (Kevin Medina, 61') y Baturina (Dioni, 61')

Cádiz CF: David Gil, Zaldua, Kovacevic, Víctor Chust, Climent, Moussa Diakité, Rubén Alcaraz, Sobrino, Brian Ocampo (De la Rosa, 35') (Matos, 78') Ontiveros (Melendo, 78') y Carlos Fernández (Chris Ramos, 64').

Goles: 0-1 (82') Melendo. 0-2 (85') Matos.

Árbitro: Arcediano Monescillo (castellano-manchego). Amonestó a los visitantes Sobrino (79') y Zaldua (81')

Incidencias: Partido correspondiente a la 30ª jornada de Liga disputado en el estadio La Rosaleda.