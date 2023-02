Cádiz CF - Rayo Vallecano: el mensaje de felicidad de Chris Ramos y el destino de su camiseta

El partido entre el Cádiz CF y el Rayo Vallecano disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el pasado sábado 25 de febrero (23ª jornada de Liga) se resolvió con un triunfo vital para los amarillos en su constante lucha por la permanencia en Primera División.

El santuario cadista se convirtió en un hervidero de emociones en una tarde que acabó de la menor manera posible para los locales. Tras el pitido final y con la victoria (1-0) en el bolsillo, se desató la euforia entre la la afición y los jugadores. Para uno de ellos la felicidad fue aún mayor.

Y es que Chris Ramos jugó sus primeros minutos en casa como futbolista del conjunto amarillo. Saltó al césped en el minuto 78 para contribuir a la consecución de los tres puntos. No fue un partido cualquiera. Ya había debutado con el Cádiz CF en San Mamés y también participó en el duelo dirimido en el Campo. Le quedaba por vivir la experiencia de jugar en el hogar rodeado de una afición que brindó todo su apoyo al gaditano.

Fue una jornada inolvidable para Chris Ramos y para el niño que recibió su camiseta de regalo. Justo después del partido, un pequeño aficionado bajó al césped, se acercó al atacante cadista y se llevó de recuerdo la elástica que lució Ramos en su estreno en casa. Feliz el futbolista y feliz el niño.

Chr¡s Ramos, muy contento, se expresó después del encuentro a través de su cuenta de twitter. Lanzó un emotivo mensaje tras cumplir el sueño de jugar en casa y se mostró agradecido.

El mensaje del futbolista del Cádiz CF: "No tengo palabra para agradeceros todo el cariño que me habéis dado en el día de hoy (en referencia al día del partido). Ni en mis mejores sueños me imaginaba que sería así de perfecto. Mi sueño de jugar en Carranza, con el club de vida y con esta victoria tan importante no se puede describir. Muchísimas gracias de corazón. Disfruten!!"

Palabras que salen desde el corazón cadista del jugador gaditano que nunca olvidará lo que vivió el sábado en el templo cadista. Su mensaje obtuvo innumerables respuesta de aliento de los aficionados.