El Cádiz CF, peor que hace un año y condenado a un objetivo menor

El Cádiz CF tocó fondo con la derrota (0-2) en el estadio Nuevo Mirandilla frente a la Real Sociedad B que le llevó a la posición más baja de la presente temporada 2025-26 y la posibilidad se seguir cayendo porque ahora mismo no se sabe cuál es el suelo de un equipo que cotiza a la baja como demuestran los resultados más recientes.

El hundimiento del conjunto amarillo es de aúpa. Cinco derrotas y un empate en el peor arranque de la segunda vuelta de su historia en la categoría plata hacen trizas cualquier mínima aspiración a la pelea por la gloria. Con un solo punto de 18, pasa de ser un candidato al ascenso a tener que olvidarse desde ambicioso objetivo para centrarse en la tarea de evitar a toda costa el enorme descalabro que supondría el descenso a Primera Federación. Está más cerca de abajo que de arriba después de acabar la primera vuelta en la sexta plaza a cuatro puntos del ascenso directo.

Las cifras revelan la dura realidad de un equipo en crisis. El equipo entrenado por Gaizka Garitano es el colista de la segunda vuelta y se mete en un laberinto de difícil salida. El vestuario está hundido mientras la victoria se resiste y la caída libre es un hecho que genera preocupación y enfado en una hinchada cansada de acumular decepciones.

El Cádiz CF está a día de hoy en peor situación que hace justo un año. Tras el desarrollo de la 27ª jornada de LaLiga Hypermotion el pasado fin de semana, ocupa la 12ª posición con 35 puntos, a siete del sexto escalón y con una ventaja de seis sobre el 19º que conduce a la división de bronce.

En el mismo capítulo de la pasada campaña, el cuadro gaditano tenía dos puntos más de los que atesora en la actualidad. Residía en la décima posición con 37, a ocho de la sexta y con una renta de nueve sobre la zona de descenso. Finalizó en una discreta 12ª con 55 en una campaña para olvidar.

Hace un año, en el Cádiz CF ya tenían claro a esas alturas de la temporada, con 27 hojas arrancadas del calendario, que el objetivo era la salvación después de haber sufrido en la parte trasera de la tabla. Iba de menos a más pero se quedó en tierra de nadis. En el presente curso, tras haber coqueteado en la parte alta, los amarillos empiezan a asumir que no cabe otra prioridad que no pase por amarrar la continuidad en Segunda. Cuanto antes, mejor. Es imposible pensar en cotas mayores porque el equipo se empeña en demostrar su incapacidad una semana tras otra desde que el campeonato cruzó el ecuador.