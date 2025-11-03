El Cádiz CF no puede con los recién ascendidos

El Cádiz CF viajó a Andorra con la intención de ganar pero se tuvo que conformar con un empate (0-0) en el duelo encuadrado dentro de la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado el pasado domingo 2 de noviembre. No fue un partido vistoso en el que las defensas se impusieron a los ataques como reflejó el marcador.

El resultado corroboró el atasco en el que se ha metido el conjunto amarillo en las fechas más recientes. Son tres los encuentros consecutivos sin victoria. La equis en el Principado confirmó además los problemas que tiene el equipo de Gaizka Garitano cuando le toca enfrentarse a los recién ascendidos.

El Cádiz CF ha jugado contra tres de los cuatro escuadras que proceden de Primera Federación. El desenlace ha sido el mismo en los tres envites. El cuadro gaditano ha sido incapaz de vencer, aunque tampoco ha perdido.

La primera cita con un rival que viene de la tercera categoría fue con la Real Sociedad B en el choque del cuarto capítulo liguero que tuvo como escenario el estadio de Anoeta. El Cádiz CF estuvo a un paso de la derrota ante el filial donostiarra pero la milagrosa irrupción de Iuri Tabatadze con un doblete en la recta final cambió el rumbo del encuentro al pasar del 3-1 al definitivo 3-3.

En el séptimo compromiso de la presente temporada 2025-25, el Cádiz CF no fue capaz de doblegar al Ceuta en el estadio Nuevo Mirandilla y ambos equipos se repartieron los puntos al no marcar goles (0-0). El resultado se repitió en la reciente visita al Andorra.

La Segunda División se caracteriza por la igualdad como se puede comprobar cada fin de semana. El cuarto envite del Cádiz CF de la primera vuelta ante un recién ascendido está programado para el domingo 23 de noviembre con el partido frente a la Cultural Leonesa de la 15ª jornada que supondrá el regreso de Rubén Sobrino a la que fue su casa antes de enrolarse en su nuevo equipo.