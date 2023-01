El Cádiz CF no pierde de vista a Lucero, delantero argentino

El Cádiz CF se mantiene activo en el mercado de invierno a la caza de un delantero que llegue para cubrir la baja de Lucas Pérez, traspasado al Deportivo el pasado 31 de diciembre. La prioridad es un punta, sin descartar el aterrizaje de jugadores para otros puestos si surge la oportunidad.

La entidad cadista maneja varias opciones para apuntalar el ataque. Uno de los futbolistas que ha seguido con atención en los últimos meses es Juan Martín Lucero, delantero del Colo-Colo, equipo campeón de Liga chileno y uno de los clubes históricos de aquel país.

Lucero desempeñó un papel clave en el título liguero de su equipo, con el que marcó 15 goles en el campeonato y un total de 24 en el global del año 2022. Hizo además dos tantos en la goleada (5-0) del cuadro sudamericano sobre el Betis en el encuentro amistoso disputado a mediados del pasado mes de noviembre.

Nacido hace 31 años en Mendoza (Argentina), Lucero se inició en el Defensa y Justicia de su país natal y después jugó en Independiente, Tijuana (México), Johor (Malasia), Godoy Cruz y Vélez Sarsfield. Durante sus años en el balompié argentino, llegó a hacerle algún gol a Jeremías Conan Ledesma cuando el actual portero del Cádiz CF formaba parte de Rosario Central. En los últimos años, el ariete pertenecía al Tijuana, de donde salió cedido en el 2022 para militar en el Colo-Colo.

Su gran rendimiento hizo que el club chileno ejecutase la opción de compra que tenía por él (pagó un millón de euros al Tijuana), de manera que el punta firmó hasta el 31 de diciembre de 2025.

En el Cádiz CF gusta la rapidez con la que Lucero se desenvuelve dentro del área, su capacidad para el remate, su olfato de gol. No destaca por su altura (1,79) pero va bien de cabeza. Es diestro aunque también maneja la zurda. Se asocia bien en ataque y se mueve en todas las zona de ataque. Puede actuar de delantero puro o como segundo punta.

La de Lucero se trata de una de las varias opciones que barajan en el club del estadio Nuevo Mirandilla. Podría ser su última oportunidad de dar el salto al fútbol europeo. Ocuparía plaza de extracomunitario. El Cádiz CF tiene libre una de las tres permitidas tras la cesión de Tomás Alarcón al Real Zaragoza (las otras dos son de Santiago Arzamendia y Brian Ocampo).

La operación para que Lucero llegase al Cádiz CF no sería nada fácil a día de hoy porque el jugador se ha declarado en rebeldía y no se ha presentado a los entrenamientos del Colo-Colo para intentar forzar su salida. Su club se mantiene firme y defiende el contrato que une a ambas partes. El nombre de Lucero suena para unirse al fútbol brasileño, aunque no pueden descartar otras posibilidades.