El Cádiz CF se juega media permanencia en los próximos tres partidos contra rivales directos

El Cádiz CF salvó el primer de semana del mes de marzo una 24ª jornada de Liga que a priori se presentaba poco propicia para sus intereses al tener que comparecer en el terreno de la Real Sociedad, un complicado adversario ubicado en plaza de 'Champions' frente al que siempre había perdido desde su regreso a la máxima categoría del fútbol español.

El conjunto amarillo abrazó un meritorio empate a cero en San Sebastián que a la postre resultó clave para mantenerse fuera de la zona de descenso por segunda semana consecutiva y además le sirvió para subir un peldaño en la clasificación al pasar del 16º al 15º.

Una vez que el equipo de Sergio González salió bien parado de su visita a la escuadra donostiarra, el siguiente reto es continuar fuera de los tres últimos puestos de la clasificación. Cuanto más lejos, mejor. Aunque ocupa el puesto más alto en lo que va de temporada, la diferencia sobre el 18º escalón es de sólo un punto y por tanto el peligro de bajar a Segunda no ha desaparecido.

El Cádiz CF, que acredita 26 puntos se juega buena parte de sus opciones de permanencia en las próximas tres semanas. Tiene la oportunidad de dar un salto considerable si es capaz de sacar adelante sus compromisos más inmediatos.

El destino es caprichoso hasta tal extremo que el cuadro gaditano se enfrenta en las próximas tres jornadas a los equipos que, tras el desarrollo del 24º episodio liguero, están justo debajo con un triple empate a 25 puntos.

El calendario depara emociones fuertes. Los amarillos se miden, por este orden, al Getafe, al Almería y al Sevilla en choques que aparecen como auténticas finales en la cruenta pelea por la salvación.

El viernes 10 de marzo, el Cádiz CF ejerce de local ante el conjunto madrileño (25ª jornada), con el que empató sin goles en la primera vuelta. El sábado 18, visita al Almería (26ª), con el que igualó (1-1) en el estadio Nuevo Mirandilla. Y el 1 de abril (sábado), se enfrenta en casa a Sevilla (27ª), ante el que perdió (1-0) en Nervión.

Tres partidos casi a vida o muerte. Si los amarillos suman los nueve puntos, llegarán a los 35, tendrán la permanencia en el bolsillo y dejarán atrás a tres rivales directos. Si sucede lo contrario, es decir, si pierde o avanza con pocos puntos, el objetivo de continuar en Primera se puede complicar en demasía. No será definitivo porque después quedarán once partidos más, pero sí puede marcar un antes y un después en función de los resultados.

El Cádiz CF no es el único que en las próximas tres jornadas juegan contra el trío del triple empate a 25 puntos. Se enfrentan también entre ellos. El próximo fin de semana, además del Cádiz CF-Getafe, se disputa un Sevilla-Almería que de alguna manera también afecta a los de Sergio González.

En la siguiente jornada, mientras el Cádiz CF visita al Almería, el Getafe y el Sevilla se citan en el Coliseum Alfonso Pérez. Eso supone que alguno de esos tres rivales directos dejará de sumar.

El cuadro gaditano encara una ocasión de oro de dar un golpe de autoridad en el camino hacia la salvación. Lo tiene en su mano, aunque no es nada fácil. La clave pasa por seguir fuerte en casa (el papel de la afición volverá a ser fundamental), salir vivo de Almería y que después de esos tres envites continúe fuera de la zona de descenso. Lo importante no es sólo sumar, sino que no lo hagan sus rivales directos a los que se enfrenta.