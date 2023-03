Alberola Rojas la vuelve a liar con un penalti perdonado al Barcelona

El Valencia sufrió el domingo 5 de marzo lo que padeció el Cádiz CF hace dos años y medio con el mismo colegiado como protagonista: Javier Alberola Rojas. En pleno escándalo por los pagos del Barcelona al anterior vicepresidente del colectivo arbitral, el equipo culé se vio favorecido por una decisión la permitió quedarse con la victoria en su feudo.

El conjunto che visitó el domingo al Barcelona en el Camp Nou en el choque correspondiente a la 24ª jornada de Liga. En los últimos minutos, el Valencia perdía 1-0 y empujaba de lo lindo en busca del empate ante un rival con diez futbolistas por la justa expulsión de Ronald Araújo.

Cuando el partido se aproximaba al final, el azulgrana Kessie golpeó la pierna izquierda del valencianista Fran Pérez dentro del área. El penalti parecía bastante claro, pero Alberola Rojas indicó saque de esquina al interpretar que Kessie había despejado el balón.

Lo curioso es que Kessie no tocó el esférico y sí al jugador del Valencia. Un clamoroso error del que no se sabe si fue advertido desde el VAR. La cuestión es que el trencilla ni siquiera fue al monitor a revisar la acción. La pregunta es por qué señaló saque de esquina si el jugador del Barcelona no entró en contacto con el cuero.

El Cádiz CF ya sufrió en sus carnes las maneras de Alberola Rojas. En la temporada 2020/21, nada más regresar a Primera División el cuadro gaditano, el árbitro castellano-manchego se comió un clarísimo empujón al cadista Alberto Perea en la recta final del partido contra el Granada disputado en octubre de 2020 en el entonces denominado estadio Carranza. En aquella ocasión, el colegiado tampoco revisó la acción de un penalti que él fue el único que no vio.

Aquel penalti de libro escamoteado impidió al Cádiz CF optar al triunfo en un duelo que finalizó con empate a uno.

Alberola Rojas la ha vuelto a liar y ahora el perjudicado es el Valencia, que hubiese tenido la oportunidad de sumar un punto de haber contado con el lanzamiento desde los once metros.