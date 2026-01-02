El Cádiz CF explica la situación de Chris Ramos tras la sanción de la FIFA a Botafogo
La medida afecta de lleno al conjunto brasileño pero a partir de una fecha
La sanción de tres mercados sin fichar (el actual que empieza ahora y los dos siguientes en verano de 2026 e invierno de 2027) que la FIFA ha impuesto a Botafogo se produce cuando Chris Ramos milita en el conjunto brasileño después de que saliese del Cádiz CF el pasado mes de agosto en calidad de cedido con una opción de compra.
El órgano rector del fútbol mundial castiga al club sudamericano sin poder fichar al no haber realizado un pago millonario al Atlanta United (Estados Unidos) cuando adquirió a Thiago Almada, ahora jugador del Atlético de Madrid.
Botafogo se ha comprometido a solucionar el problema, aunque más allá de que lo consiga o no, la sanción no afecta al acuerdo sobre Chris Ramos que el club brasileño y el Cádiz CF alcanzaron la ventana de verano, según explicó el viernes 2 de enero Juan Cala.
El responsable de la dirección deportiva de la entidad cadista contó que la sanción impuesta a Botafogo por la Federación Internacional de Fútbol no tiene incidencia en el Cádiz CF porque Chris Ramos ya lleva varios meses en Brasil y lo que sucede ahora "no cambia las condiciones que están pactadas”.
Es decir, como el acuerdo entre ambos clubes es previo a la sanción de la FIFA, no altera su ejecución. Así, si no surgen contratiempos, el ariete gaditano pasará a ser propiedad del equipo de Río de Janeiro cuando el próximo 30 de junio finalice el periodo de una cesión que se convertirá en un traspaso.
