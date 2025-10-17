El Cádiz CF celebra la tercera edición de 'Guardianes del Carranza'

El estadio Nuevo Miramdilla acogió la tarde de pasado jueves 16 de octubre la tercera edición de 'Guardianes del Carranza', un evento cargado de simbolismo y que sirvió para agradecer, por parte del Cádiz CF, la lealtad y la entrega de los socios del club con más de 25 años, ininterrumpidos, en su carné.

En la grada de Tribuna del coliseo amarillo, engalanado para la ocasión, se llevó a cabo el esperado encuentro entre los socios más veteranos de la entidad cadista, que disfrutaron de una cena ambientada tras la entrega de los correspondientes galardones a cada uno de los invitados.

Previamente el vicepresidente, Rafael Contreras, dio una calurosa bienvenida a los asistentes al acto, que subieron, uno a uno, a un escenario donde se les entregó la distinción como guardián del Carranza. Antes de finalizar el evento, Manuel Vizcaíno agradeció la asistencia a los presentes, así como la lealtad mostrada durante tantos años de compromiso con el Cádiz CF.

Además se vivieron momentos emotivos con la distinción del socio número 1, Rafael Gutierrez Polanco, y con el discurso de Mari Paz al recoger su premio.