Ontiveros y el presidente del Cádiz CF, cara y cruz de los premios de la peña 4 Gatos

La peña cadista 4 Gatos ha anunciado la fecha, el horario y el lugar dónde se celebrará la ceremonia de entrega de los XVIII Premios 4 Gatos 2025 y la conmemoración de su XXII aniversario.

"Queremos celebrar nuestra tradicional gala, con un marcado carácter solidario", señalan desde 4 Gatos, que anuncian que en esta ocasión la recaudación aportada por las empresas colaboradoras irá destinada a la PIA-Unicón de San Antonio de Padua.

El acto de entrega de los galardones se celebrará próximo el 31 de octubre (viernes) a las 19:30 horas en la sede de la Fundación Cajasol (Plaza San Antonio), "que gentilmente nos facilitan, para poder también desarrollar la tradicional barra solidaria, una vez finalizado el evento, con todas las garantías". El acto será presentado por Jose Antonio Rivas.

Los premiados en esta XVIII edición de los Premios 4 Gatos 2025, elegidos por los peñistas son:

El premio GATO DE ANGORA, otorgado a la persona/entidad más destacada de la temporada 2024–2025: Javier Ontiveros. "La pasada temproada lamentablemente no hay mucho que destacar, pero si algo hay, es el rendimiento que dio el jugador", explican desde la peña.

El premio GATO DE ESCAYOLA, que tiene un carácter crítico, pero en el sentido más amable y distendido, otorgado a la persona/entidad menos acertada de la temporada pasada: el presidente Cadiz CF Manuel Vizcaino.

Desde la peña señalan que "este gato siempre tiene un carácter desenfadado y, sin acritud alguna, se otorga con la intención de revertir los errores de una temporada paupérrima en donde es dificil destacar algo positivo, y que desde la figura del propio presidente ha calificado de muy deficiente".

El premio GATO CON BOTAS , otorgado a la persona o entidad, que por sus actividades difunden el Cadismo: Joaquin Hernandez Kiki. "Este profesional, sobre todo en la faceta de la fotografia, ha sido y es un gran difusor del cadismo y del gaditanismo en general", exponen desde la peña.

El premio DON GATO, por toda una vida dedicada al Cadismo: Manuel Cosano Bernal, más conocido por Mané, ex futbolista del equipo amarillo. La peña cuenta de Mané que fue "jugador canterano y gaditano con 10 temporadas en el Cadiz .F en la década 1973-1983, jugando en primera y en segunda divisón".