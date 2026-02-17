El Cádiz CF arranca la semana con una buena noticia

El Cádiz CF realizó el martes 17 de febrero el primero de los seis entrenamientos programados por el cuerpo técnico para preparar el partido contra la Real Sociedad B que el próximo lunes 23 clausura la 27ª jornada de LaLiga Hypermotion en el estadio Nuevo Mirandilla (desde las 20:30 horas).

La sesión se desarrolló en horario de la tarde en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) con la mente puesta en su totalidad en un encuentro importante que se presenta como una nueva oportunidad para romper la dinámica negativa que el cuadro gaditano arrastra en los últimos tiempos. El equipo amarillo busca su primera victoria de la segunda vuelta después de cinco intentos fallidos resueltos con una secuencia de cuatro derrotas consecutivas (ante Albacete, Granada, Huesca y Almería) y el reciente empate a uno en el campo del Burgos.

Los jugadores se emplearon a las órdenes de Gaizka Garitano y con el grupo trabajó Iza Carcelén. El lateral derecho tuvo que ser sustituido durante la segunda parte del partido disputado en El Plantío por un problema muscular en una pierna que finalmente no revistió importancia. Todo quedó en un susto.

Así, el futbolista portuense arranca la semana como uno más y si se ejercita con normalidad en los próximos días estará a disposición del 'míster' para un compromiso liguero de máxima relevancia. Las únicas bajas seguras para el encuentro son las del defensa central Bojan Kovacevic y el atacante Iuri Tabatadze, en ambos casos por lesión.