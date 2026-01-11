El Cádiz CF acaba la primera vuelta en zona de 'play-off' y cerca del ascenso directo

El encuentro entre el Cádiz CF y el Sporting de Gijón inauguró la 21ª jornada de LaLiga Hypermotion la noche del pasado viernes 9 de enero en el estadio Nuevo Mirandilla con un marcador favorable para los locales. Después de disponer de tres goles de ventaja, los amarillos vencieron 3-2 con algo de sufrimiento y confirmaron la buena racha que vive en los últimos tiempos.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano hizo los deberes y quedó a la espera de los resultados que se diesen en otros campos a lo largo del fin de semana. Después de ganar, tenía garantizada la séptima posición pero aún podía escalar hasta la quinta en el mejor de los casos.

Al final, ni la séptima ni la quinta. El Cádiz CF acabó la primera vuelta 34 puntos en la sexta posición tras adelantar al Ceuta, que perdió (2-1) en el terreno del Málaga y continuó con los 32 que ya acreditaba.

El cuadro gaditano alcanzó el ecuador de la temporada 2025-26 colocado en zona de fase de ascenso a Primera División. No sólo se coló entre los puestos de privilegio sino que además aprovechó para acortar distancias porque ninguno de los rivales que van por delante celebró el triunfo en un fin de semana de locos.

Lo más llamativo fue la derrota en casa del líder. El Racing de Santander terminó la primera secuencia del campeonato en lo alto de la tabla pero con el amargo sabor de boca que le supuso caer en El Sardinero (2-3) frente al Real Zaragoza, penúltimo. La Unión Deportiva Las Palmas y el Deportivo de La Coruña firmaron una equis (1-1) en territorio insular, el Almería igualó (2-2) en el feudo del colista Mirandés y el Castellón empató (0-0) en Granada, antepenúltimo.

La clasificación se aprieta tanto en la parte alta que entre el primero y el sexto hay sólo una diferencia de cuatro puntos. Racing y Las Palmas mandan con 38; le sigue el Almería, tercero con 36; el Castellón, cuarto con 35; el Deportivo, quinto con 34, y el Cádiz CF en la sexta plaza también con 34.

El panorama actual es positivo para el equipo amarillo, que está a sólo cuatro puntos del ascenso directo cuando hace cuatro capítulos se encontraba a ocho del segundo y a once del líder. Parecía imposible acceder a la pugna por los dos puestos más deseados pero realida es que mete de nuevo en la pomada.

El Cádiz CF llega a la mitad de curso en una buena situación para seguir peleando por lo máximo en la segunda vuelta que arranca el próximo fin de semana con la visita al Albacete Balompié. Depende de sí mismo para lograr el objetivo por el camino más rápido o al menos para sacer el billete del 'play-off' con el que continuar en la puja por el ascenso.