La peña cadista de Tenerife critica el precio de las entradas del duelo de Copa

La peña cadista Chicharros en Amarillo, con sede en Tenerife, ha mostrado su malestarcon el Club Deportivo Tenerife por el precio fijado para el partido de la Copa del Rey que se disputa el próximo miércoles.

La peña explica en un comunicado que al no haber acuerdo para los partidos de Copa -sí lo hay para los de Liga entre los clubes-, "nos pusimos en contacto con el Tenerife para que nos hicieran llegar una propuesta de ubicación y precio, ya que entre 30 y 40 cadistas teníamos intención de asistir al partido y hacer una pequeña fiesta del fútbol como es nuestra filosofía siempre. Así ha ocurrido en todos los partidos jugados en esta también nuestra isla. Las relaciones con la afición tinerfeña, los hermanamientos con peñas como Zoneros y el buen ambiente siempre ha reinado en todos nuestros actos y asistencia a los partidos, como no puede ser de otra forma. Nuestra peña además está integrada en Barrionuevo (La Laguna), donde llevamos a cabo muchos eventos de cara al barrio, que no son deportivos, sino benéficos y participando en las fiestas. Por todo ello somos conocidos y no nos consideramos simples aficionados que vienen una vez a un partido y ahí acaba nuestro compromiso".

Chicharros señala que tanto el Cádiz CF como la Federación de Peñas "también han estado en contacto para obtener un precio lógico y coherente". La propuesta del Tenerife es "facilitarnos una entrada única al precio de 18 euros -más cara aún que la entrada de Liga, cuyo acuerdo entre todos los clubes está en 15 euros-, para una eliminatoria previa de Copa un miércoles por la noche donde la asistencia al Heliodoro será minima, y a un grupo de aficionados que se sienten de aquí. Con familias que en ningún caso pagarán 72 euros por cuatro miembros, como se da el caso. Con el agravante de que los socios del Tenerife accederán de forma gratuita y que la entrada más barata en taquilla será de 13 euros".

Los miembros de la peña aseguran que "nos sentimos tremendamente agraviados y decepcionados con el Tenerife, que consideramos que no está a la altura de su magnífica afición con la que tenemos tan excelente relación. Por todo ello nuestra peña ha decidido no estar de forma oficial en el partido a través de ninguna convocatoria. Por supuesto que nuestros socios son libres de asistir al mismo, pero entendemos que es nuestra forma de no aceptar lo que consideramos un abuso sin sentido, cuando el beneficio que el Tenerife puede obtener es ridículo".

"Entendemos que esto nada tiene que ver con los aficionados y las peñas del Tenerife, con las que seguiremos cantando, riendo y animando a nuestros respectivos equipos con respeto y admiración como hemos hecho siempre. Pero repetimos que no se merecen a los que dirigen el club", añade Chicharros.

La Federación de Peñas Cadistas se solidariza con los aficionados Cadistas residentes en las islas y apoya el comunicado.