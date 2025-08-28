El Barcelona y el Betis, unidos por Etta Eyong con el Cádiz CF muy pendiente

El mercado de fichajes enfila la recta final con algunas operaciones pendientes que afectan al Cádiz CF de manera directa e indirecta. La dirección deportiva anda atareada en los últimas operaciones para terminar de rematar de la plantilla mientras se cuece algún que otro movimiento que puede suponer un ingrso extra en las arcas del club.

El nombre de Etta Eyong no para de sonar durante el verano y ahora lo hace con más fuerza que nunca cuando se aproxima el cierre del mercado (el plazo cierra la noche del próximo 1 de septiembre). El delantero es objeto de deseo por parte de numeros equipos ya por una razón deportiva o económica.

El Barcelona parece haberse fijado en el ariete como una inversión que le puede salir rentable, La cláusula de rescisión del contrato cuesta 10 millones de euros y la entidad azulgrana podría llevarse al jugador por esa cifra para cederlo a otra escuadra y que aumente su valor con su rendimiento para después traspasarlo por un precio mucho o mayor o integrarlo en su plantilla si marca diferencias sobre el césped.

Cuenta el diario deportivo Marca que en el Villarreal están seguros de que el Barcelona llegará con esos 10 'kilos' antes del final del mercado para fichar a Etta Eyong para cederlo al Real Betis durante la presente temporada 2025-26.

En el caso de que el club que preside Joan Laporta pague los 10 millones de rigor, la mitad será de esa cantidad para el Cádiz CF porque el equipo del estadio Nuevo Mirandilla, cuando vendió al ariete al Villarreal, se quedó con el 50% de los derechos económicos en el caso de un traspaso que ahora está a punto de producirse.

Si Etta Eyong no sale del Villarreal, todo hace indicar que la cláusula de rescisión de su contrato ascenderá a 30 millones a partir del 2 de septiembre.