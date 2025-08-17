La autoexigencia de De la Rosa tras el estreno victorioso del Cádiz CF

José Antonio de la Rosa fue uno de los protagonistas del partido entre el Cádiz CF y el Mirandés resuelto con victoria de los amarillos (1-0) en el estadio Nuevo Mirandilla el domingo 17 de agosto. Tras el encuentro, el extremo habló en zona flash para hacer análisis de la primera jornada de Liga: "Todo se nos puso pronto de cara, pero hay que felicitar al rival porque han hecho un gran trabajo. Hemos querido marcar otro gol, pero estos tres puntos valen mucho".

En lo personal, titularidad y victoria con ambición: "Tengo que dar un paso adelante y demostrar en todos los sentidos mucho más. Debo crecer con esta confianza".

Para el extremo onubense, la clave estuvo en las buenas vibraciones que transmitió el equipo amarillo, sobre todo en la primera mitad. "No han pisado el área en la primera parte y ha sido espectacular", dijo sobre las 45 minutos iniciales, en los que el Mirandés apenas atravesó la línea del centro del campo.

"Tras el descanso nos costó más, pero nos quedamos con estas sensaciones positivas", finalizó De la Rosa.