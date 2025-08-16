Árbitro debutante en Segunda para el partido Cádiz CF - Mirandés

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol cambia para la temporada 2025-26 la manera de anunciar la designación de los colegiados para los partidos de la jornada correspondiente. A diferencia de años anteriores, cuando se daba a conocer los jueves, a partir de ahora el CTA informará un día antes de los encuentros. El Cádiz CF ya sabe quién impartirá justicia en su primera cita del curso.

Así, el sábado se conocieron los nombres de los árbitros que dirigirán los encuentros de Primera y Segunda División que están programados para el domingo 17 de agosto, incluido el que dirimen el Cádiz CF y el Mirandés en el estadio Nuevo Mirandilla en el capítulo inaugural del campeonato. La otra novedad es que los jueces de cada contienda no son anunciados con sus dos apellidos sino con su nombre y su primer apellido.

El conjunto entrenado por Gaizka Garitano se enfrenta a la escuadra castellano-leonesa en un duelo para el que ha sido elegido el árbitro Gorka Etayo, perteneciente al comité vasco.

Se trata de una cita especial para Gorka Etayo. El joven bilbaíno de 29 años, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es un recién ascendido que debuta en la división de plata después de haber pitado las últimas siete campañas en la categoría de bronce (antes Segunda B y ahora Primera Federación). Acumula 89 encuentro oficiales con un balance de 33 victorias locales, el mismo número de empates y 23 triunfos visitantes. Ha mostrado 409 cartulinas amarillas (una media de 4,6 por partido) y 13 tarjetas rojas (0,15).

El colegiado designado como responsable del VAR para el choque entre el Cádiz CF y el Mirandés es el cántabro José Antonio López Toca.